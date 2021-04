MIAMI, Estados Unidos. ─ La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en combinación con fuerzas de la Seguridad del Estado de Cuba reprimieron con violencia las manifestaciones de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien este viernes cumple su sexto día en huelga de hambre y sed en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet dan cuenta de varias detenciones, entre ellas la de la curadora Carolina Barrero y Joeluis Cerruti Torres, ambos conducidos a la unidad policial de Infanta y Manglar, en el municipio del Cerro.

También fue arrestado el joven Leonardo Romero Negrín, quien formó protestó públicamente en la calle Obispo contra las violaciones de derechos humanos en la Isla.

En horas de la tarde también habría sido detenido el activista Héctor Luis Valdés Cocho, interceptado cuando salía de su casa para solidarizarse con el Otero Alcántara.

OCDH condena la represión castrista

La represión desatada por los agentes del régimen castrista fue denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización no gubernamental radicada en Madrid, España, que monitorea las violaciones de las autoridades de la Isla contra activistas, opositores y presos políticos.

En un comunicado emitido este viernes, la ONG responsabilizó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y al General Luis Alberto López-Calleja de la integridad física de los detenidos.

“Hacemos un llamado urgente a la Unión Europea y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a que condenen la escalada represiva y que abandonen la complacencia con el Partido Comunista de Cuba, que no solamente reprime a quienes ejercen sus derechos, sino que ha hundido en la miseria a todo el pueblo cubano”, señaló el OCDH.

Luis Manuel Otero se debilita en sexto día de huelga de hambre y sed

“Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas. Ya no orina y no habla. Tiene la garganta inflamada”, aseguró esta tarde en redes sociales el artista Amaury del Valle.

El poeta, también integrante del Movimiento San Isidro, fue informado sobre el estado de Otero Alcántara por Enix Berrio, tío del artivista, quien lo visitó en su residencia de Damas 955.

Berrio hizo saber además que Otero Alcántara no detendrá el ayuno, por lo que “posiblemente no llegue a mañana”. Aseguró también que el joven opositor mantiene sus demandas, consistentes en la devolución o indemnización de sus obras y el fin del cerco policial contra la sede del MSI.