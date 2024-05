LA HABANA, Cuba.- Cuando paso por la avenida 26 en Nuevo Vedado, y veo el edificio con el número 877, donde en su planta baja estuvo Radio Kramer, siento nostalgia por aquella emisora que trasmitía música norteamericana y que fuera una de las más populares entre los jóvenes cubanos en la década de 1950.

La emisora, que era propiedad de Oscar “Bebo” Kramer, tenía las siglas CMBD y trasmitía en los 1520 kc en onda media. Su potencia era reducida, se limitaba a la capital, pero aun así contó con gran número de oyentes.

El programa de mayor audiencia era “Hit Parade”, que mantenía actualizado a jóvenes cubanos de los éxitos en Estados Unidos. Otros espacios con gran audiencia eran “Cita con Paul Anka y Neil Sedaka” a las 7:00 pm, y otro con Johnny Mathis y Doris Day.

Una novedad era el programa “Confecciónelo Usted”, al cual un oyente enviaba un listado con sus canciones preferidas, que era como su “hit parade” personal. Si mi memoria no me traiciona, se trasmitía al mediodía. Su tema de presentación era “Stardust” (“Polvo de estrellas”).

Además de estos programas, estaba la discoteca con música variada, siempre con artistas de renombre como Elvis Presley, Connie Francis, Nat King Cole, Frank Sinatra, Pat Boone, Dean Martin, Fats Domino, The Everly Brothers, Bill Haley and his Comets, The Platters, e intérpretes del jazz y la música instrumental, como Benny Goodman, Glen Miller, Duke Ellington, Louis Armstrong, etc.

Algo más para agradecer a Bebo Kramer fue su iniciativa de grabar placas en 33 rpm, y venderlas en la emisora, para que en las casas y fiestas se pudiera contar con esa música, pues después de 1959 no había donde adquirir discos norteamericanos.

La emisora fue intervenida por el Estado a principios de la década de 1960. Para no eliminar de golpe toda la música norteamericana, comenzaron a radiar una canción cubana por cada una en inglés. Después eran dos o tres cubanas y una en inglés. Así hasta que eliminaron por completo las canciones en inglés, porque el régimen consideraba que era “la música del enemigo” y representaba “una forma de penetración ideológica”.

No se supo qué hicieron con los discos y las cintas magnetofónicas de Radio Kramer.

En el local que ocupó Radio Kramer funcionó por unos años Radio Metropolitana, pero fue trasladada después hacia el Edificio N, en La Rampa.

Antes de la mudada, en una ocasión tuve la oportunidad de entrar al lugar y ver los dos pequeños estudios por donde salían al aire las trasmisiones de Radio Kramer. Comprendí que Bebo Kramer hizo maravillas en tan poco espacio.

Después que desapareció Radio Kramer, los que gustaban de la música en inglés tuvieron que conformarse con el famoso disco “15 de Paul Anka”, que fue impreso y vendido varias veces y que se oía en cualquier fiesta o “motivito”, al extremo que lo llamaban el Himno Nacional II.

También se imprimieron y vendieron, pero en menor medida, entre 1960 y 1961, Elvis Back, Paul Anka at the Copa, y uno de Hit Parade, que eran copias de los originales.

La otra variante era escuchar en directo las estaciones radiales norteamericanas. La más oída fue la WQAM (Miami Tiger Radio), y ya en la década de 1970, la WGBS, y la KAAY, de Little Rock, Arkansas, que trasmitía con una potencia de cien mil watts y que se podía escuchar en horario nocturno con menos interferencia en el éter.

Durante los años en que el régimen silenció la música rock, hubo grupos como Los Kents, Los Gnomos, y otros, que la interpretaron, pero solamente se oían en centros nocturnos y fiestas privadas, nunca en la radio. Los pocos que pudieron grabar, como Los Barbas, no podían cantar en inglés.

No fue hasta 1966, cuando apareció en Radio Progreso el programa “Nocturno”, que se pudo escuchar en la radio cubana algo de rock, pero casi siempre eran versiones al español de éxitos norteamericanos e ingleses que hacían grupos españoles y mexicanos.

Bebo Kramer emigró a los Estados Unidos en 1961. Allí continuó con su trabajo radial. Fundó una emisora en Kissimee que mantuvo largo tiempo. Falleció a la edad de 92 años, el 26 de abril de 2019, en Miami.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

