MADRID, España.- El 30 de julio de 1941 nació en Ottawa, Canadá, Paul Anka, un músico que marcó la música crooner de los años 50 junto a los estadounidenses Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett y Joey Bishop, entre otros.

Siendo niño Anka, que este domingo cumple 82 años, recibió clases de teoría musical del compositor Frederick Karam y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo con solo doce años. Su primer álbum, I confess, lo grabó en 1956, con financiamiento de su parde y promocionado por RPM Records.

En 1957, durante un viajó a Nueva York, conoció al reconocido productor musical Don Costa, de ABC Records, que quedó impresionado por la voz del joven. Con ABC Records grabó su primer éxito, “Diana”.

Con este tema, convertido en un himno juvenil, Paul Anka se ubicó en el número uno de las listas de éxitos en Canadá y en la lista Billboard de los Estados Unidos en 1957.

Su siguiente producción discográfica, You Are My Destiny, también fue un éxito, y así ocurriría con los siguientes. El músico se mantuvo en Tops Ten hasta los 80.

Otros de sus grandes temas son “Lonely Boy” (incluido en el filme Girls’s Town), “Put Your Head On My Shoulder”, “It’s Time To Cry”, “Puppy Love” y “My Home Town”.

Paul Anka fue uno de los primeros artistas pop en actuar en shows en Las Vegas. Asimismo, condujo espectáculos de variedades en televisión como Hullabaloo, The Midnight Special y Spotlite.

El artista, que acumula cientos de canciones de su autoría, también ha actuado para el cine y la televisión. Nacionalizado estadounidense en septiembre de 1990, sigue siendo venerado en su país natal, y en Ottawa se estableció el 26 de agosto como el Día de Paul Anka.