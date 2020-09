“Que el régimen sepa que todos somos Silverio Portal”

LA HABANA, Cuba. – De muy positivo valoró Lucinda González Gómez, esposa del preso político y de conciencia Silverio Portal Contreras, el avance de la campaña “Silverio somos todos’’, una iniciativa lanzada el pasado lunes para presionar al régimen de la Isla a que libere al activista cubano.

“La campaña está teniendo mucho éxito, mucha aceptación y mucho apoyo, tanto dentro como fuera de Cuba. Aparte de la liberación de Silverio, con esta campaña también estamos exigiendo la liberación de todos los presos políticos’’, aseguró a CubaNet la esposa de Portal Contreras.

La activista de derechos humanos solicitó la solidaridad de todas las personas para lograr la excarcelación de su esposo. En ese sentido, ha pedido a todos los usuarios de redes sociales que usen una imagen de Silverio como foto de perfil “para que el régimen sepa que todos somos Silverio’’.

“Silverio no recibe atención médica y los medicamentos que toma los tiene porque yo se los llevo, en la prisión no los hay (…). Comencé esta campaña porque realmente me preocupa la vida de mi esposo, él está en peligro y puede morir: ese es el mensaje que quiero darle al mundo y a todos los hermanos que nos apoyan”, destacó González Gómez.

La activista también señaló que la iniciativa está acompañada de una petición humanitaria publicada en el sitio Change.org, que hasta el momento de publicar esta nota había recaudado casi 4500 firmas.

“Cuando tengamos todas las firmas recogidas, más adelante, entregaremos la petición, una en la Fiscalía General de la República y otra en el Consejo de Estado’’, explicó.

Asimismo, la activista cubana precisó que su esposo está muy delgado y encorvado. Además, tendría paralizada la parte izquierda de su cuerpo, de acuerdo con el testimonio de otros reos. Desde febrero a González Gómez no se le ha permitido visitar a su esposo.

“Ya se está volviendo a babear, según me explican, y eso ya él no lo estaba haciendo. Como él no tiene una terapia constante, me dijo un neurólogo, cada día irá más para atrás”, lamentó.

“Él verdaderamente puede morir, no lo digo yo, he buscado médicos que me aconsejen, que me hablen de la enfermedad (…). Si sigue en estas condiciones infrahumanas en las que está viviendo, Silverio en cualquier momento se puede morir’’, advirtió.

De acuerdo con la activista, en prisión su esposo ha sufrido varias isquemias transitorias, un derrame cerebral y dos microinfartos cerebrales.

“Él sábado me mandó un mensaje con un preso de que había ido a la prisión una doctora del hospital militar Carlos J. Finlay a hablar con él, y le dijo que iba a ser trasladado para el hospital militar por su salud. Supongo yo que lo están haciendo por todas las denuncias que se han hecho, pero no sé si ya lo trasladaron, si es verdad o si es mentira porque no confío en este régimen. Por eso siempre pido una fe de vida a la tiranía y no me la conceden”, enfatizó.

Entretanto, a pesar del temor que siente por la vida de su esposo, recalca que se siente muy orgullosa de él por sus valores y principios. “El concepto que tiene Silverio de la familia, de la amistad, del amor a la patria, es lo que yo amo en Silverio”, destacó.

Silverio Portal Contreras fue arrestado en 2016 y sancionado a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”.

“Son muchas las organizaciones internacionales que piden su liberación: Amnistía internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y muchos más. Exigimos al régimen que lo liberen inmediatamente porque mi esposo no puede morir en prisión”, reclamó la activista.

Hasta ahora, miles de personas se han sumado a la campaña por la liberación de Silverio Portal Contreras, incluidos artistas, activistas e intelectuales que demandan en redes su inmediata excarcelación.