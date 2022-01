LA HABANA, Cuba. – La periodista independiente Yadiris Luis Fuentes aseguró a CubaNet que, pese a las presiones ejercidas por el régimen cubano para dejarla sin un lugar donde vivir, no va a abandonar su trabajo como reportera.

“El martes 18 [de enero] mi casero me comunica que había hablado con la Seguridad del Estado y le habían dicho que tenía que desalojarme y que le habían dado un término de tres días. Cuando él le dijo que yo había pagado hasta cierta fecha, le dijeron que tenía hasta ese día para sacarme del alquiler”, contó la joven.

La reportera de ADN Cuba también indicó que, desde el pasado 15 de noviembre de 2021, cuando sitiaron su lugar de residencia debido a la convocatoria lanzada por la plataforma Archipiélago ―que pedía a todos los cubanos que salieran a marchar a las calles― no había tenido “más encuentros” con la Seguridad del Estado.

“Me sitiaron el 13, 14 y 15 de noviembre y se fueron el 16 por la mañana; no había tenido otro contacto con ellos. Entonces, el 17 de enero estando yo reunida con una amiga, el agente que me atiende, que dice llamarse Manuel, me estuvo llamando. Yo no cogí la primera llamada y me hizo una segunda como a los 20 minutos”.

“Cogí la llamada y me dijo que si nos podíamos ver el miércoles 19 [de enero]; le dije que me citara oficialmente. Me preguntó si estaba segura de eso, le dije que sí y me dijo que nos veíamos”, detalló la joven.

Luis Fuentes precisa que el régimen puso a su casero en una “posición muy difícil” y además recuerda que la Seguridad del Estado ha utilizado las mismas represalias contra otros periodistas independientes.

“No es algo que me esté pasando a mí sola: le ha pasado a otros periodistas como Camila Acosta, Héctor Valdés, Nelson Julio Álvarez. Es una táctica muy común que ellos tenían detenida y habían dejado de utilizar. De hecho, yo pensé que en octubre, cuando me llamaron por primera vez y me interrogaron, me iban a desalojar. Pensé que lo iban hacer en noviembre también y no lo hicieron, pero ya lo hicieron”, lamentó.

La periodista detalló que en su primer interrogatorio la Seguridad del Estado le mencionó los dos medios de comunicación para los cuales trabaja y cuestionó sus fuentes de financiamiento.

“Evidentemente la presión tiene que ver con mi trabajo. No imagino que tenga que ver con otra cosa aunque, la Seguridad del Estado tiene lógicas muy extrañas para presionar y hostigar”, insistió.

Luis Fuentes, quien es licenciada en Periodismo, recordó que durante el estado de sitio al que estuvo sometida en noviembre también recibió varios mensajes de texto de personas que preguntaban por unos supuestos productos que ella tenía en venta. Sin embargo, ella no se dedica a comercializar nada.

“Aparecieron anuncios en revolico.com [plataforma de venta informal] diciendo que yo vendía ron, leche. Yo le hice capturas [de pantalla] a todos, porque evidentemente yo no hago ninguna de esas cosas y fue muy coincidente que comenzaran la noche del 13 de noviembre cuando la Seguridad me puso el estado de sitio por primera vez”.

“Incluso mi nombre apareció en una página de solteras y solteros de La Habana. Todavía está ahí; no lo han quitado a pesar de las denuncias de todos mis amigos… Es una publicación que dice Yadiris, dice mi número de teléfono, que soy periodista y que acepto propuestas indecentes”, denunció la joven.

