MIAMI, Estados Unidos. – El líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró este lunes que no le habían sido aplicados electrochoques durante su internamiento forzoso de casi un mes en el Hospital Calixto García.

“Hasta donde yo sé no hubo ningún tipo de drogas de ningún tipo, pero pudo haber cualquier cosa”, agregó durante una transmisión de Facebook Live a cargo del reportero Héctor Valdés Cocho para el medio independiente ADN Cuba.

Tras hacerse público un video que mostraba a Otero Alcántara con un desmejorado estado físico, varios activistas supusieron y denunciaron que el líder del MSI estaba siendo tratado con terapia de electrochoques, una forma de tortura que ya ha sido usada por el Gobierno cubano contra opositores políticos.

No obstante, el artivista reveló que sí había sido víctima de tortura. “Hay millones de tipos de torturas”, dijo. “Que me metas aire acondicionado 24 por 24; que me tengas un bombillo encendido de 40W 24 horas durante 10, 15 días y dormir con esa luz, que tú no sabes si dormir de noche o dormir de día; no tener con quién hablar, a tu familia no poderla ver… eso es tortura”, denunció.

Asimismo, aseguró que mientras los presos tienen derecho a tomar el sol a diario, a él solo lo “sacaron tres veces en un mes. Y en ese mes, esas tres veces que me sacaron eran para filmarte, para tenerte, para utilizar después ese material para manipularte”.

En otro momento de la directa transmitida en la tarde de este lunes, Otero Alcántara reconoció que el régimen “pone a chocar a los cubanos”.

“A Maykel Osorbo le dan cuatro trompones y a ti te damos jamón. Es como si lo que uno dice fuera a desmentir lo que dice el otro. El hecho de que a mí me dieran comida no significa que a los otros no les hagan pasar hambre”, analizó.

Aunque aseguró que físicamente se encontraba “bien”, expresó preocupación por sus amigos, el rapero contestatario Maykel Osorbo y el reportero independiente Esteban Rodríguez, quienes se mantienen presos. “Eso no me deja estar tranquilo”, apuntó Otero Alcántara.

El líder del MSI calificó de “duro” su mes de internamiento en el Hospital Calixto García. “Fue un mes indiscutiblemente encerrado en un cuarto, aire acondicionado 24 horas, con tres agentes de la Seguridad del Estado mirándote, literalmente, 24 por 24. Hacían relevos a las 6:00 de la mañana”, dijo.

Asimismo, denunció la desinformación a la que fue sometido durante su encierro forzoso en la instalación hospitalaria.

Otero Alcántara aseguró que solo cuatro médicos y dos enfermeras podían entrar a su habitación, además de los agentes de la Seguridad del Estado. “Eran los únicos que tenían autorizado verme”, dijo sobre el personal de salud. “Cada vez que entraba un médico a verme, lo testaban, le decían: ‘Tu nombre, tu apellido, la hora a la que entró, la hora a la que salió’”, explicó.

