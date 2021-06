MIAMI, Estados Unidos. – Media hora después de ser liberado, Luis Manuel Otero Alcántara aseguró en una entrevista exclusiva concedida a CubaNet que iba a “seguir luchando” especialmente hasta la liberación de todos sus amigos, periodistas y activistas detenidos en las últimas semanas.

“Más allá de mi estado de salud (…) seguimos conectados”, dijo. “Todos mis amigos, todos, todas, todes, como se quieran llamar, tienen que estar en la calle. La Seguridad del Estado tuvo un encuentro conmigo antes de salir (del hospital) y me advirtieron de mil cosas, pero mis amigos tienen que estar en la calle ya”, aseguró el artivista cubano.

Otero Alcántara fue liberado en la tarde de este lunes, después de un mes de internamiento forzoso en el Hospital Calixto García.

“Me he enterado de que muchos amigos están presos. Ahora mismo tengo que actualizarme y salir del shock, pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto, vamos a seguir luchando”, recalcó.

El líder del Movimiento San Isidro (MSI) detalló que iba a “entrar en detalles en otro momento, en otro (Facebook) Live”, pero adelantó que no había visto ninguno de los videos suyos, publicados por funcionarios del Hospital Calixto García o por la propia Seguridad del Estado durante su ingreso.

“No tengo acceso a las redes sociales, no tengo teléfono. El teléfono lo tiene la Seguridad del Estado. Literalmente (estuve) un mes incomunicado, con acceso, poco, a mi familia. Ahora necesito actualizarme, ver qué pasó, qué está pasando y ahí les contaré todo lo que me sucedió, todo lo que pasó, la relación con los médicos, la relación con la Seguridad del Estado, cuánta verdad, cuánta mentira (hay) en lo que está publicado”, explicó.

Asimismo, repitió que se encontraba “relativamente bien desde el espacio físico”, pero “preocupado” por sus “hermanos” presos.

“La Seguridad del Estado me hizo como una especie de corto (resumen) de que había presos amigos (míos) como Maykel Osorbo, como Esteban Rodríguez y otros. Esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal. No, vamos a ponernos para esto. Yo estoy puesto. Patria y Vida. Estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado”, aseveró.

Además, detalló que el pasado 2 de abril, cuando fue trasladado por agentes del régimen desde la sede del MSI hasta el Hospital Calixto García, se encontraba “desfallecido”.

“Ahí empecé a tomar agua para poder tener conciencia de lo que estaba pasando en ese momento, para poder pensar. A la semana de estar ahí comencé mi ayuno de nuevo de huelga de hambre y de sed y, al final, como a la semana y un poco, dejé el ayuno y he estado como 15 días comiendo bien, tomando agua y creo que estoy bien”, precisó.

Finalmente, dijo que quería ver todos los videos que han circulado comprobar que los haya autorizado. Sobre la grabación donde se evidencia su estado físico desmejorado, precisó: “Yo estuve siete días, casi ocho, sin tomar agua, sin comer. Por supuesto, estaba demacrado”.

