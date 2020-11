Maykel Castillo depone huelga de hambre

MIAMI, Estados Unidos.- El rapero cubano Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, depuso este lunes la huelga de hambre que mantenía desde el pasado 18 de noviembre, según comunicó él mismo vía telefónica a CubaNet.

El músico agradeció en sus declaraciones a los intelectuales que los apoyaron luego de que fuerzas represivas del régimen lo sacaran a él y a 14 personas más de la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 955, La Habana Vieja, donde se encontraban en huelga por la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

“Gracias a todos los jóvenes artistas, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó”, dijo Osorbo en referencia a la masiva protesta que tuvo lugar el pasado viernes frente al Ministerio de Cultura (MINCULT).

Maykel Castillo se encuentra en su casa aún sitiado por la Seguridad del Estado, dijo, con “dos patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la Seguridad que no me dejan salir”.

La policía política “no me deja salir a agradecer a todos los intelectuales que nos apoyaron, a darle la mano a esos jóvenes que se plantaron frente al Ministerio de Cultura. No me dejan conectar con Omara, para ver como está de salud, ni con Anamely, ni con Luis Manuel, ni con mis amigos”, señaló en un audio enviado al programa La Maquinita, de Cántalo TV.

Conocido por su crítica postura ante el régimen, lo que le ha costado varias detenciones, Maykel Castillo dio las gracias a las más de 500 personas que fueron a exigirle una respuesta a las autoridades de Cultura sobre el violento desalojo del que fueron víctimas.

Este domingo el tío de Luis Manuel Otero Alcántara, Enix Berrio, anunció que el líder del Movimiento San Isidro abandonó la huelga de hambre que mantenía también desde el pasado 18 de noviembre. El activista se encuentra desde que fuera desalojado a golpes de su casa en el Hospital Manuel Fajardo, en La Habana, en una sala aislada y vigilado por oficiales de la Seguridad del Estado.

