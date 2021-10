LA HABANA, Cuba. – Desde hace decenios me opongo al régimen comunista que desgobierna la desdichada Cuba. Eso es un hecho bien conocido que, entre otras, me ha costado tener que “disfrutar”, en dos temporadas (de años cada una), de la discutible “hospitalidad” del castrismo en diferentes islotes de su Archipiélago DGP (Dirección General de Prisiones).

También soy católico practicante, miembro de la habanera Comunidad de Nuestra Señora del Rosario, en el Vedado capitalino. Esta circunstancia ha sido, por supuesto, menos divulgada que la anterior. En definitiva, se trata de una opción de carácter personal, que no tiene por qué interesar mayormente a los lectores de CubaNet.

Debido a esa condición que he mencionado en el párrafo precedente, soy renuente a escribir cosas que, de manera directa o indirecta, afecten a mi Iglesia. Me parece que es algo natural; en definitiva, considero que las esferas política y religiosa, aunque tienen inevitables puntos de coincidencia, en lo esencial son independientes una de la otra.

Recuerdo solo dos excepciones a esa regla que me he trazado. Una fue un trabajo periodístico que consagré a criticar un artículo aparecido en Vida Cristiana. En esa nota, el autor utilizaba términos peyorativos como el asqueroso de “gusano”, un vocablo ideado por los castristas, pero que ya ni siquiera ellos utilizan para referirse a los desafectos a su sistema.

La otra excepción estuvo motivada por la encíclica Fratelli tutti, emitida por el actual Papa. En esta ocasión, mi titular aludía a la traducción de ese nombre al castellano: “Todos somos hermanos”, ¿pero algunos lo son más que otros?”. Es que el citado documento papal contiene críticas a la libre empresa, ¡pero ni una sola palabra en contra de la dirección estatal de la economía!, que es el sistema que ha producido y sigue produciendo mayor número de calamidades y crímenes —¡incluso contra los cristianos!— en todo el mundo.

Ahora, me veo obligado a incumplir de nuevo aquella norma de conducta que me he trazado de manera voluntaria. Se trata de un hecho que considero escandaloso, el cual ha tenido por escenario la ciudad de Roma: a un grupo de varios centenares de católicos cubanos residentes en Italia y otros países, se les prohibió el acceso a la Plaza de San Pedro, donde el papa Francisco pronunció su habitual alocución dominical.

Este mismo diario digital ha transmitido el reportaje de su corresponsal Marinellys Tremamunno. En él se observa al nutrido grupo de compatriotas, que enarbolaban banderas cubanas; algunos vestían ropas en las que lucían los colores nacionales o portaban letreros alusivos a las aspiraciones que tienen con respecto a su Patria.

Aquí debo matizar las diversas interpretaciones que puedan hacerse de la prohibición de acceso a la Plaza de San Pedro. Se sabe que, desde la firma de los Pactos de Letrán en 1929, el Vaticano, enclavado en el corazón de la Ciudad Eterna, es reconocido como un estado independiente. Sin embargo, como la actividad policial es algo que no cuadra a un país confesional, esas labores las realiza la policía italiana.

El hecho cierto es que esta última cerró el paso hacia la plaza al numeroso grupo de nuestros compatriotas. Se trata —insisto— de un acontecimiento insólito y francamente escandaloso. ¡Que a una delegación de nacionales de un país católico, identificados claramente por sus símbolos patrios, se le impida acceder a la plaza vaticana! Hasta donde sé, se trata de la primera ocasión en que se ha producido tal impudicia.

Por ello, se hace imprescindible elucidar, ¡pero de manera muy clara!, quién emitió la orden con la indignante prohibición. ¿Se trató de un jefe policial italiano o este actuó cumpliendo instrucciones de alguna autoridad vaticana! Aunque el bochornoso suceso es reciente, supongo que dé muchísimo de qué hablar en los medios masivos y las redes sociales. El escándalo apenas comienza.

No quiero terminar este trabajo sin hacer alusión a la actitud digna, inteligente y correcta asumida por nuestros compatriotas. Ante la arbitraria prohibición, se limitaron a mantenerse reunidos, en absoluto silencio y de espaldas a la Plaza de San Pedro, a la cual les habían prohibido entrar. ¡Bravo por ellos! (Lo “normal” habrían sido el desorden y los gritos). Dudo que esa postura no les gane el acceso a la generalidad de los órganos masivos de comunicación.

Aunque, en puridad, tal cosa resulta superflua, este deplorable suceso nos demuestra una vez más que nuestra Patria puede contar con sus hijos exiliados.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.