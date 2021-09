LA HABANA, Cuba.- “Yo no entiendo cómo pueden hacer algo así. Esto está en candela, pila de casos, pila de muertos todos los días. Abrir las fronteras es una locura, pero a esta gente (el gobierno) lo que le importa es llenar hoteles y ganar dinero”. Con esas palabras se refirió Yasmani Jorge a la apertura de fronteras anunciada por el régimen de La Habana para el venidero 15 de noviembre. Una vez más se elige la víspera del aniversario de la capital para que el turismo internacional regrese al paraíso donde además de playa y mojitos, se ofrecerán vacunas.

Así lo anunció el Dr. Vicente Verez a principios de 2021, cuando Soberana 02 y Abdala representaban más que terapias para proteger al pueblo cubano, la posibilidad de un nuevo rubro exportable y tal vez atractivo para incentivar el turismo de salud hacia la Isla. El triunfalismo de entonces, sin embargo, quedó muy mal parado ante el incremento sostenido de casos positivos a la COVID-19 y el elevado número de fallecidos para una población de poco más de 11 millones.

En el mes de enero, cuando la cadena TeleSur empezó a promocionar el combo de paraíso tropical y potencia biotecnológica, Cuba registraba más de 800 casos diarios, una escalada que se produjo tras la reapertura de fronteras en noviembre de 2020. El descontrol sobre los viajeros que llegaban a la Isla y no cumplían adecuadamente el período de cuarentena, así como el temor al colapso del sistema de salud, provocaron un nuevo cierre interprovincial en marzo del presente año, si bien la actividad aeroportuaria se mantuvo, con limitaciones. Cuatro meses después las cifras ascendieron a más de nueve mil pacientes positivos diarios y una alarmante tasa de mortalidad que el 4 de agosto marcó el récord de 98 decesos en una sola jornada.

La razón tras el alza de personas enfermas fue el arribo a Varadero y la cayería norte de Ciego de Ávila de centenares de turistas rusos en abril pasado; una noticia celebrada por los medios oficiales, que además aseguraron que todos los protocolos higiénicos y sanitarios serían aplicados. En la práctica ocurrió lo contrario: las normas de aislamiento fueron violadas por los rusos, quienes según los propios trabajadores de las instalaciones hoteleras, se negaban a usar la mascarilla y se paseaban sin protección por las calles de Varadero.

Lo demás ya es historia: el cuadro dantesco de la provincia de Matanzas con todos sus centros médicos atestados de pacientes que agonizaban por la falta de oxígeno; el número de muertos muy por encima de las cifras oficiales reportadas; y un pueblo en duelo por la negligencia del gobierno, que permitió la entrada de turistas procedentes de un país donde apenas el 10% de la población había sido completamente vacunada.

Un escenario similar podría repetirse con la apertura del próximo 15 de noviembre, pues Cuba se mantiene reportando miles de casos diarios, si bien la cifra de fallecidos ha disminuido ligeramente. Las condiciones en los hospitales donde se atiende la población no han mejorado, pero ya las clínicas internacionales están listas para recibir a sus distinguidos pacientes con todos los recursos y fármacos que los cubanos deben comprar a precios abusivos, poniendo muchas veces su salario íntegro para salvar la vida de un ser querido.

Según Iliana Reyes -Jefa del Departamento de Ventas de la Empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC)-, “la firma se prepara para recibir el mayor número posible de pacientes y familiares” que serán tratados con toda deferencia a cambio de los dineros que la dictadura necesita para mantener la nariz fuera del agua. No es de extrañar que los casos en la provincia de Matanzas hayan disminuido tan rápidamente, pues Varadero es el primer destino de turismo en la Isla, generador de pingües ganancias para el régimen y sus socios europeos.

La necesidad de abrir la Isla al turismo es tan imperiosa que el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, ha insistido en controlar la pandemia en Trinidad, otro de los lugares más visitados, mientras el resto de Sancti Spiritus padece por la escasez de recursos, la insuficiencia del personal sanitario y la incompetencia de las autoridades políticas provinciales.

La pandemia ha revelado cuán empobrecida se halla la infraestructura del sistema de salud pública a nivel nacional, pero la paradoja es más visible en aquellas provincias que generan cuantiosos ingresos por concepto de turismo, y en cuyos hospitales no hay siquiera analgésicos o broncodilatadores. Trinidad, La Habana, Varadero y Holguín son quizás los mejores ejemplos para desmentir el eslogan del castrismo que asegura que “todo lo que se recauda en el sector turístico es para el pueblo”.

“Yo creo que es muy arriesgado, pero hay que abrir porque ya esto no da más. No hay dinero, no hay comida, no hay trabajo (…) Donde hay turistas hay posibilidades, incluso si no trabajas directamente con ellos, siempre algo se te pega, la cuestión es que esto (la economía) se mueva un poco”, dice Aniel Reyes, quien lleva más de un año sin trabajar, ha gastado todos sus ahorros y, como muchísimos cubanos, vive de hacer colas para revender casi todo lo que compra.

Medios oficiales han precisado que la apertura del mercado turístico interno se producirá también de manera gradual, atendiendo a los indicadores epidemiológicos de cada territorio. Es un plan razonable, pero experiencias previas demostraron que la realidad supera con creces lo programado. A partir de noviembre cada cubano, inmunizado o no, estará por su cuenta ante lo que venga de fuera, ya sean nuevas variantes del virus, positivos asintomáticos o viajeros dispuestos a saltarse las normas mediante sobornos. La debacle causada por el turismo ruso evidenció que es inútil exigir disciplina a huéspedes que vienen en busca de las especialidades de la casa -playas, ron, mulatas, música, autos vintage-, y a sus anfitriones deseosos de proveerlas.

La vacuna cubana podría suponer un valor agregado para quienes no hayan tenido acceso a alguna de las ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); pero Cuba vende lo de siempre y a eso apuesta el castrismo para dejar caer algunos millones en su desvencijada alforja. Los cubanos que se las arreglen como puedan. A fin de cuentas, el régimen los prefiere bajo tierra antes que protestando en las calles.

