MIAMI, Estados Unidos.- Con más de 10 millones de votos a su favor, Iván Duque es el Nuevo presidente de Colombia. El candidato del Centro Democrático ganó 24 de los 32 departamentos del país y se hizo con el 54,7 % de los votos, contra un 41 % que ganó Gustavo Petro, candidato del movimiento Colombia Humana.

El presidente saliente, Juan Manuel Santos, dijo en Twitter que había llamado a Duque “para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes”, y le ofreció “la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila”.

Entretanto Petro dijo en su red social que no había ninguna derrota. “Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno.”

Noticia en desarrollo