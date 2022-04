LA HABANA, Cuba. — Mientras el régimen continúa con la transición a la señal digital de sus ocho canales oficiales, los cubanos continúan en la búsqueda de mejores fuentes de información y entretenimiento.

Desde los años noventa del pasado siglo existen en la Isla servicios de televisión mediante antenas satélite clandestinas. Ello, a pesar de las multas, decomiso de equipos y penas de prisión contra quienes receptan esas señales.

El conocido “paquete semanal” —compendio de material audiovisual que se comparte por medio de dispositivos USB — es otra vía de escape a la mala programación. Sin embargo, su contenido es vigilado y censurado por las autoridades.

Con la llegada de Internet a la Isla, las aplicaciones piratas IPTV (Televisión por protocolo de Internet) se han masificado. Estas permiten a los cubanos no perderse transmisiones en vivo como las de la Liga de Campeones del fútbol europeo, una de las competiciones más seguidas en el país.

¿Qué es IPTV?

La Televisión por Protocolo de Internet (IPTV, por sus siglas en inglés) es la denominación más común para los sistemas de distribución por suscripción de señales de televisión de pago usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. Alrededor de esta tecnología surgieron aplicaciones no oficiales para Android y IOS que se pueden utilizar para ver casi cualquier canal extranjero de forma gratuita.

Es un método ilegal y no seguro debido a que la mayoría de las veces se trata de retransmisiones no autorizadas que no ofrecen seguridad de ningún tipo ni respaldo al consumidor.

Si un proveedor de tecnología IPTV no tiene listado su aplicación en Google Play, Amazon Play Store u otra tienda oficial, lo más probable es que no esté verificado y se trate de una transmisión no autorizada.

Existen cientos de páginas web que comparten las llamadas “listas m3u”, un archivo pequeño con enlaces a servidores que poseen listas de canales. Los m3u pueden ser ejecutados con aplicaciones que organizan, guardan la lista y reproducen los canales seleccionados. Los proveedores oficiales de IPTV ofrecen estos enlaces protegidos con usuario y contraseña.

Para acceder a este servicio se necesita conexión a Internet, —preferiblemente una velocidad encima de los 25 Mbps— y una aplicación o dispositivo de streaming que se encargue de gestionar el servicio.

Dentro de los proveedores legales más reconocidos de esta tecnología se encuentran YouTube TV, Sling TV, Philo, AT&T TV (DirecTV Stream), Pluto TV y muchos más.

¿Cómo se usa IPTV en Cuba?

Usuarios del grupo en Facebook “Golazo al 90” contactados por CubaNet aseguran que las IPTV más utilizadas en Cuba son “HN IPTV” y “Tele Latino”. Estas aplicaciones incluyen canales televisivos por defecto. Para poder usarlas, es preciso descargarlas en Internet como archivos APK (formato de aplicaciones Android).

“Un amigo me pasó la aplicación para ver el fútbol en vivo. Cuando van a transmitir un partido importante reunimos saldo móvil entre todos y compramos un paquete de Internet, porque esto (IPTV) consume megas como no te imaginas”, dijo a este diario Yosbel Padrón, joven radicado en la provincia de Mayabeque.

Según Yosbel, la única forma de hacer que funcionen los canales por IPTV es a través de la red 4G, por ser la más rápida. No obstante, “no es suficiente para que trabaje de manera fluida”.

Otro problema que enfrentan los consumidores de IPTV son los precios de los paquetes de Internet.

“Ver videos en streaming es uno de los servicios que más megas de Internet gasta. Ni pensar en ver películas o novelas por esa vía”, añadió el joven.

El pasado año, luego de que las autoridades cubanas indicaran que carecían de fondos para comprar los derechos de transmisión de la Liga de Campeones de la UEFA, seguidores del más universal de los deportes realizaron duras críticas contra la programación de Tele Rebelde y demás canales nacionales.

Sobre las transmisiones a través de IPTV, Yunier González González, miembro del grupo “Golazo al 90”, comentó: “Lamentablemente, ese sistema tan corrupto no nos deja siquiera elegir que ver, hay que ver lo que ellos quieran nada más, por suerte ya hay Internet, ¿se imaginan esto sin Internet? Ni sabríamos los resultados de los partidos”.

Para consumir IPTV es fundamental tener un dispositivo con conexión a Internet que permita instalar la aplicación que se va a usar.

“Para ver una imagen con más calidad se puede instalar un emulador de Android en una PC. De esta forma, se puede tener IPTV en Windows”, comentó Yosbel Padrón.

Normalmente, si se quiere instalar el servicio IPTV en un televisor se usa un dispositivo de streaming como Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire TV Cube, NVIDIA Shield, Android-based TV o Google Chromecast, y se escoge el proveedor preferido.

Las demás opciones para disfrutar de transmisiones extranjeras en Cuba son las antenas satelitales, pero estas son perseguidas por las autoridades, por lo que se su despliegue se dificulta. Hoteles e instalaciones turísticas también sintonizan los partidos de fútbol más importantes, pero exigen al público consumir en el lugar a precios elevadísimos.

