MIAMI, Estados Unidos.- Tras dos años de investigación sobre el tema, el informe del fiscal Robert Mueller determinó que no existió colusión entre el equipo de campaña del entonces candidato Donald Trump y Rusia.

La información surge tras la publicación de un resumen de cuatro páginas de dicho informe, elaborado por el fiscal general William Barr y presentado este domingo al congreso. Así lo confirmó en Twitter el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler.

Dicho resumen también dice que el equipo especial a cargo de la investigación carece de pruebas suficientes para establecer que el presidente Trump obstruyó ilegalmente la justicia, pero agrega que el equipo de Mueller exonera por completo al presidente.

El fiscal especial Robert Mueller entregó el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 al fiscal general William Barr, el pasado viernes después de dos años de investigación, quien ahora entregó sus conclusiones al Congreso.

La investigación sobre la posible colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Moscú es confidencial. Durante el periodo que duró la investigación, el caso ha ensombrecido la presidencia, envuelto a la familia Trump y derivado en cargos penales en contra de algunos de los allegados más cercanos del mandatario.

El presidente Donald Trump, que se encuentra en su resort de Florida, guardó silencio ante el informe de una investigación que también indagó cualquier posible irregularidad cometida por el mandatario, cuyos problemas legales probablemente continúen pese al cierre de la investigación de Mueller. Sin embargo, sus seguidores y su entorno más cercano celebraron que el fiscal no haya presentado acusaciones adicionales contra el mandatario.

Bajo las regulaciones del Departamento de Justicia, Barr está facultado para decidir cuánto divulgar públicamente del informe. El fiscal general dijo en la carta estar “comprometido con la mayor transparencia posible”.

Analistas políticos esperan que el informe Mueller tenga un impacto significativo en la campaña presidencial de 2020, ya que los demócratas podrían usarlo para evitar que Trump sea reelecto y el presidente podría utilizarlo a su favor si es absuelto de cualquier delito.

En total, la investigación de la trama rusa ha resultado en la imputación de 34 personas, incluidos seis ex asesores de Trump -Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn y Roger Stone- y 26 individuos rusos, que probablemente no serán juzgados porque EEUU no tiene tratado de extradición con Rusia.

Noticia en desarrollo…