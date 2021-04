MADRID, España. ─ De agotamiento. Se dice que así es como quiere el régimen de La Habana acabar con sus numerosos y múltiples acreedores, los mismos que llevan desde mediados de los años ochenta del siglo pasado viendo como pasa el tiempo sin que el castrismo pague ni asuma responsabilidades. En cualquier otro país del mundo, un cambio de gobierno o un proceso de transición política podría haber servido para un relajamiento en las condiciones de la deuda, pero en la Cuba de 2021 mandan casi los mismos que en 1985.

No hay motivo alguno para dejación de exigencias de responsabilidades. Los acreedores no se andan con chinitas con los deudores e instan procedimientos judiciales y bancarrotas que suponen una vergüenza para los que no pagan. Al parecer, con Cuba este tipo de actuaciones ni se plantean. Los comunistas deben a diestra y siniestra, pero los poderosos se someten a sus veleidades. A estas alturas de la historia, algún gobernante poco responsable andará pensando que hacerse comunista le puede dar las mismas facilidades que a Cuba. Vaya usted a saber. Mal ejemplo.

El caso es que una de las numerosas firmas de inversión que mantienen en cartera la intención de cobrar los créditos que el régimen cubano dejó de pagar hace décadas ha ofrecido un acuerdo muy ventajoso a las autoridades de La Habana. Al parecer, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a la Isla a volver a los mercados internacionales de deuda. Menudo regalo y sin coste. A ver si lo explican con detalle porque la letra pequeña debe ser de enjundia.

La información ha sido recogida en los diarios financieros y en la prensa independiente cubana. La oficial no ha dicho nada al respecto, al menos de momento. La entidad que ha ofrecido el acuerdo es CRF I Ltd. Este es uno de los principales tenedores de deuda cubana del conjunto de entidades financieras privadas incluidas en el Club de Londres. Y, además, se ha mantenido beligerante en los tribunales para conseguir que sus asociados cobren y nunca ha aceptado fórmulas de conversión de deuda en ayuda al desarrollo y otras trampas que el régimen cubano ha ofrecido a sus acreedores.

En principio, ha trascendido que CRF I Ltd. ha ofrecido al régimen una operación formidable para convertir unos 1 400 millones de dólares de los activos que se adeudan en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026, según se establece en una carta oficial a la que ha tenido acceso Bloomberg News. El documento fue dirigido al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien recientemente asumió la jefatura del Partido Comunista, y a varios diplomáticos cubanos. La oferta incluye una amortización del 60% sobre el valor actual neto de los valores Un regalo por donde quiera que se mire.

Se ve que desde hace bastantes años CRF I Ltd. ha mantenido discretas relaciones con el régimen para cobrar una deuda cubana nunca pagada, pero los intentos han resultado vanos, incluyendo una oferta muy ventajosa a comienzos de 2018 que no obtuvo respuesta. Por medio de la última, la firma de inversiones indicó que se facilitan las condiciones para que Cuba proceda a restaurar su imagen en el exterior y se aleje de su legado de incumplimientos en los compromisos de deuda.

Además, y esto es quizás lo más importante, la entidad señaló que era muy probable que otros acreedores del Club de Londres llegasen a acuerdos similares en función de la respuesta de La Habana. Al parecer, el Club de Londres tiene una deuda reconocida con Cuba de otros $4 000 millones de dólares en forma de préstamos y otros valores que el régimen dejó de pagar cuando Fidel Castro estaba todavía en el poder.

Si el castrismo no aprovecha esta formidable ocasión para llegar a un acuerdo con sus acreedores económicos y comerciales, estaría transmitiendo a los mercados financieros una falta de responsabilidad y de confianza que puede ─y debe─ llevar a una inmediata exclusión de Cuba de los mecanismos financieros internacionales. Y, al mismo tiempo, antes de fallecer por agotamiento, a impulsar una serie de demandas encadenadas en los tribunales para empezar a exigir el pago por medio de venta de patrimonio y el acceso a los fondos que mantiene el régimen en paraísos fiscales y entidades de diversos países. Demasiado tiempo y demasiada condescendencia con quien no asume sus responsabilidades puede llevar a estos finales trágicos en los que se mezcla lo sublime con lo ridículo.

Nadie puede entender cómo es posible que el régimen de La Habana ande por el mundo libremente sin asumir sus compromisos de deuda. Luego hablan del bloqueo. Al parecer, CRF I Ltd., en febrero del pasado año ─y ante el anuncio de Ricardo Cabrisas de que Cuba no atendería sus pagos de deuda de 2019─, hizo lo que tenía que hacer, y procedió a interponer una demanda a Cuba por incumplimiento en un tribunal de Londres.

Lo asombroso del caso es que en las fechas en que estamos, y más de un año después, esta demanda todavía se está examinando. Un año para tramitar una demanda que es bien fácil de comprobar y proceder a la correspondiente condena al infractor con exigencia de responsabilidades. Inexplicable. No existen contemplaciones similares con otros países que temen ser declarados en situación de “default” por las consecuencias que ello tiene. Cuba impone el “default” por su cuenta y los tribunales la protegen. Algo suena raro en toda esta matraca de mal pagadores oportunistas.

Desde el espectáculo de 2015, cuando el castrismo logró ─con intervención divina y de Obama, respectivamente─ reestructurar su deuda, alcanzando un acuerdo nada ventajoso para los acreedores del Club de París, pero fabuloso para La Habana, que suponía una condonación de 8 500 millones de dólares, el régimen se ha seguido endeudando de numerosas formas. Tanto, que se desconoce el importe de la deuda externa real, pero las estimaciones apuntan a que, con el creciente deterioro económico, habrá ascendido a cifras astronómicas. Antes de que estallase la pandemia del COVID-19, Cuba incumplió con lo acordado con el Club de París, con la suspensión de los pagos.

El hecho de que Cuba incumpla de forma sistemática con los pagos de su deuda externa tiene consecuencias directas sobre la cotización de los valores y activos que respaldan dicha deuda. De ese modo, los precios de la deuda cubana que se recuperaron hasta los 36 centavos por dólar a finales de 2016 en tiempos de la presidencia de Barack Obama, conforme se redujo el optimismo cayeron en picado, hasta quedar en torno a 10 centavos por dólar, con una valoración estable por parte de las principales agencias de calificación crediticia. Esto significa un peligroso acercamiento a la consideración de “bono basura” que haría imposible o muy difícil para Cuba conseguir fondos financieros en los mercados internacionales.

Por ello, la oferta de CRF I Ltd. parece un salvavidas para los que los comunistas cubanos puedan atraer a otros inversores internacionales hacia la deuda de la Isla, transmitiendo señales de que hay más responsabilidad y credibilidad por parte de los nuevos dirigentes. El problema es cómo se va a pagar. Las divisas no llegan porque el turismo está bloqueado, y el petróleo de Venezuela no da para mucho más. Sin duda, son tiempos difíciles, pero pueden ser mucho peores si se pierde este tren, en el que se tiene la impresión de que es la última vez que se da a Cuba una oportunidad de subir. Lo que puede venir después sería mucho peor.