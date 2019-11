Salen a la luz nuevas imágenes de disturbios en Cuatro Caminos

LA HABANA, Cuba. – Arrestos, daños a la remodelada instalación, empujones, atropellos. así se vivió el primer día de apertura, este sábado, en el centro comercial Mercado de Cuatro Caminos, que generó la decisión de las autoridades de cerrar la instalación hasta la semana próxima.

Desde bien tarde en la noche del viernes, varias personas comenzaron a aglomerarse en el portal de la instalación con la intención de ser los primeros en entrar y poder realizar compras.

“Desde por la noche empezaron a llegar la gente, y cuando amaneció ya había un mar de personas en las cuatro entradas del mercado. Esto parecía un 1ro de Mayo, era una locura”, dijo Nelson, residente de la zona.

Tras la apertura alrededor de las 9 am, la multitud desenfrenada corrió por pasillos y escaleras en aras de ser los primeros en las colas en las diferentes tiendas que alberga en su interior la moderna instalación.

“Las personas perdían los zapatos, yo misma con los empujones me di cuenta que estaba con los pantalones abajo, ancianos por el piso, niños llorando de los golpes que se daban, una locura. La realidad es que los cubanos somos muy indisciplinados”, aseguró Adriana, una de las tantas clientes en el lugar.

Ante la acrecentada multitud, se desató en Cuatro Caminos una alta presencia policial y de oficiales de la Seguridad del Estado que intentaban contener el mar de personas que embestía contra las puertas de la instalación.

“La policía arrestó a varias personas, fueron arrestos violentos, pero la gente no creyó en eso y siguió forcejeando contra el cordón de policías que hicieron en cada una de las puertas. Incluso tuvieron que cerrar algunas de ellas con los protectores de metal que tienen, que intentaban bajarlos, pero la gente lo aguantaba con las manos y rompieron hasta uno de ellos que son hasta eléctricos”, puntualizó Lázaro Báez.

Tampoco faltaron en el lugar carteristas y personas que entraban al mercado de Cuatro Caminos para robar algunos productos, o simplemente se comían las confituras y se tomaban los líquidos dentro de la propia tienda.

“Hubo un loco que empezó a tomarse las cervezas calientes dentro de la tienda y cogió una clase de borrachera. Pero no le bastó, echó varios productos en una bolsa y salió por la puerta para afuera sin pagar. Entonces ahí mismo lo metieron preso porque había una cantidad de policías, yo creo que toda la policía de la capital estaba allí”, dijo Emilio otro residente del lugar.

Jorge, otro cliente, explicó además que productos como la cerveza fueron topados, ya que solo vendían una caja por persona.

“Yo entré en el primer molote, la gente quería coger de todo y se tiraban las cajas de cervezas, pero me puse fatal, me dieron con una en la cara y me partieron la nariz, pero eso fue una locura”, dijo Jorge.

Con motivo de la celebración del 500 aniversario de La Habana, las autoridades habían anunciado a todas luces en medios oficialistas la apertura del nuevo Centro Comercial de Cuatro Caminos que dirige la corporación Cimex. Sin embargo, la propia entidad ha hecho público, tras una nota firmada por la gerente general, Ania Peralta de Armas, el cierre del local hasta la próxima semana, producto de la situación que sufrió la instalación este sábado.

“La dirección del Mercado de Cuatro Caminos de la Corporación Cimex solicita la comprensión de sus clientes para recesar sus servicios. Ante la masividad de público se precisa realizar ajustes propios de la puesta en marcha. El Mercado Cuatro Caminos reabrirá sus puertas en el transcurso de la próxima semana. Le agradece por anticipado, Ania Peralta de Armas, Gerente General”.