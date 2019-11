Régimen cubano impide salir del país a la periodista Camila Acosta

SANTIAGO DE CUBA.- La periodista independiente Camila Acosta Rodríguez fue impedida de salir del país en horas de la mañana de este domingo 17 de noviembre.

La periodista se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí y pretendía tomar a las 11:45 a.m. el vuelo 0219 reservado en la Aerolínea Copa Airlines con destino a Uruguay, sin embargo, con su pasaporte visado y demás documentos en regla las autoridades cubanas le notificaron que no podía viajar.

CubaNet entrevistó a Camila Acosta, quien es graduada de periodismo en la Universidad de La Habana y nos detalló que iba a Uruguay, con escala en Panamá y “en emigración me dijeron que tenía prohibición de salida. Me pasaron a un pequeño cuarto que tienen aparte y me dijeron que ellos no tenían explicación, que solo les aparecía en el sistema. Que para pedir explicaciones debía ir a la oficina de emigración más cercana a mi casa”, expresó.

Acosta explicó que “iba a Uruguay invitada por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), para participar como periodista en las elecciones presidenciales. El objetivo era que hiciera la cobertura y que aprendiera lo que eran unas elecciones libres”, puntualizó.

Esta es la segunda vez que Acosta denuncia que el Gobierno cubano le prohíbe salir al exterior. La primera ocasión fue el pasado 3 de noviembre, cuando intentaba viajar a Buenos Aires, Argentina.

El 30 de octubre Camila fue retenida en el Aeropuerto José Martí, amenazada por la Seguridad del Estado por su trabajo como periodista independiente y alertada de las consecuencias de ser disidente. También fue víctima de un decomiso arbitrario de algunas de sus pertenencias.

A raíz de este hecho, la joven periodista, natural de Isla de Pinos, pero residente hace 11 años en La Habana, comenzó a promover una campaña bajo el slogan #NoMásConsecuencias que coincidió con la visita de los reyes de España a Cuba. Consiste en que las personas se graben un video de un minuto dando respuesta a una serie de preguntas como cuáles son las consecuencias de ser un activista defensor de los Derechos Humanos en Cuba. A la iniciativa se sumaron grupos como El Club de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión Patriótica de Cuba, entre otros.

La joven disidente, de 26 años, denunció además esta semana la vigilancia y el acoso por agentes de la Seguridad del Estado en las afueras de su vivienda para impedirle salir con motivo de la celebración del 500 aniversario de La Habana. “Estuve desde el jueves sitiada en mi casa, no me dejaban salir. Hubo un agente de la Seguridad desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Anoche, temiendo que hoy sucediera lo mismo, tuve que irme a dormir a casa de un amigo, para poder llegar al aeropuerto”, explicó este domingo.

Camila Acosta, mientras de manera paciente y atenta daba respuesta a nuestras preguntas, aseguró que busca superarse constantemente y dijo que estas situaciones, lejos de amedrentarle, le dan más fuerzas. “El hecho de que cometan esas injusticias solo me aseguran que voy por buen camino, que estoy haciendo bien mi trabajo”. Y continuó diciendo: “yo solo soy una periodista que quiere ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, pero ellos mismos, con acciones como estas, nos hacen radicalizarnos. Ellos son quienes cometen delito y quienes deben avergonzarse, aunque todos sabemos que eso es algo de lo que carecen: vergüenza”, culminó.

En la última actualización que publicó el Instituto Patmos sobre el número de cubanos impedidos de salir de Cuba por motivos políticos la cifra había ascendido a 201. El listado incluye nombres de ciudadanos que ahora incluso se encuentran encarcelados, pero a cuya prisión precedió el impedimento de viajar, tales son los casos del matrimonio de pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, el periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces y José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, quien fue detenido el pasado 1 de octubre y continua en prisión sin juicio ni condena.