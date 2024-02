LA HABANA, Cuba.- Para nadie es secreto que el fútbol cubano vive un dilatado estancamiento. Aparecen jugadores que emigran y consiguen firmar en clubes extranjeros, pero los resultados a nivel de selección continúan siendo lamentables. Vergonzosos, incluso.

A la hora de tirar de orgullo, los seguidores de la escuadra nacional se ven forzados a apelar a la memoria. Evocar, por ejemplo, aquella participación (fortuita por demás) en el Mundial de 1938, o las asistencias a las Olimpiadas de 1976 y 1980. Poco más pueden decir.

De ahí que, repito, la bandera se centra en el plano individual. El fanático esgrime que Onel Hernández jugó en la Premier League, que Osvaldo Alonso es historia pura en la MLS, que Marcel Hernández revienta la liga en Costa Rica…

En ausencia del bosque se habla de los árboles. Así, por separado. Porque no existe equipo, pero sí buenas figuras. Y una de ellas es Aricheell Hernández Mora, quien hasta hace muy poco llevó el ‘10’, fue titular y capitán de la tricolor absoluta.

Oriundo de la localidad cubana que más fútbol respira, la villaclareña Zulueta, Hernández es un mediocampista ofensivo (ocasionalmente ha cumplido con el rol de pivote) que inició su carrera en la tropa de su provincia natal y después ha vivido exitosas experiencias en Panamá, República Dominicana y Guatemala.

Sus virtudes, cuentan desde el inside, van más allá de lo que aporta sobre el pasto. En su caso se trata de un elemento agrupador, con voz de mando y suficiente sentido común para que los compañeros le depositen su confianza. Justamente por eso sonó tanto su renuncia a continuar vistiendo los colores del plantel.

“Después de once años de trabajo, dedicación, amor y sacrificio, hoy me despido de la selección”, escribió en su Instagram. “Es un momento triste pero a la vez siento que es necesario”.

Luego aclaró a sus compañeros de equipo: “mi vínculo con ustedes se mantiene intacto”, y remató admitiendo que “quería estar en la selección hasta el 2027, pero las cosas cambiaron”.

—¿A qué se debió tu decisión?

—Mi salida de la selección fue producto de decisiones que no comparto con la federación nacional. Entiendo que a cada competencia se debe ir con los mejores jugadores de ese momento, y me parece que el trato y respeto que se da a la selección no es el apropiado. ¡En el equipo Cuba ni siquiera se puede intercambiar camisetas! Son una serie de cosas que lo van agotando a uno.

—¿Cómo encajaste la sustitución del técnico Pablo Elier Sánchez en la selección nacional?

—Soy de la opinión que no era la manera ni el momento. Los dirigentes del fútbol cubano se molestan cuando les exigen cosas positivas y mejores convocatorias. No juzgo al entrenador que designaron, solo creo que no fue la manera adecuada ni el momento oportuno para sacar a Pablo Elier. Eso funcionó como un plus para darme cuenta de lo que pretenden hacer con el fútbol nuestro.

—Tras tu salida, algunos opinaron públicamente que ya habías visto pasar tu mejor momento y era correcto que te apartaras para darle espacio a los jóvenes…

—Respeto las opiniones de todos los fans y seguidores de nuestra Sele; creo que siempre quieren lo mejor para el fútbol cubano al igual que yo. Pero les recuerdo que tan recientemente como en 2022 encabecé los goles del equipo, en la Liga de Naciones fui el máximo goleador. Pero aplaudo que se les dé oportunidad a los jugadores jóvenes; siempre estaré apoyándolos desde la distancia.

—Fuentes bien informadas aseguran que fuiste pieza clave para el buen ambiente que existía en la absoluta de Cuba, y que pesaste decisivamente en la adaptación de los llamados legionarios…

—En la selección todos son buenos chicos. Manejar a 23 jugadores desde el vestuario era otro reto, pero los legionarios (como les llaman) fueron siempre los más humildes y eso fue fundamental. También pesaron los de más tiempo en la Sele. Todo fluyó para una mejor cohesión grupal. Independientemente de eso, mi personalidad hizo que vieran en mí no solo a un capitán sino también a un hermano, alguien en quien confiar. Los apoyé todo el tiempo y comprendí cada una de sus decisiones tanto deportivas como personales.

—¿Sigue siendo Zulueta el mejor escenario de tus sueños futbolísticos?

—Zulueta me vio crecer, madurar, aprender de tantos jugadores y entrenadores buenos que hoy me siento muy agradecido con mi pueblo y su gente. ¡Siempre será un escenario donde me gusta jugar!

—Eres un mediocampista con buenos resultados de cara al gol. Además de esa virtud, ¿cuáles otras crees tener? ¿Y cuáles son tus limitaciones?

—He tenido acierto de cara al gol a pesar de no ser un goleador porque he aprovechado las opciones que he tenido en ese aspecto. Otra virtud que tengo es la asociativa o creativa; me gusta tener la pelota y por ende me asocio bien con los jugadores dentro de la cancha. Además, puedo adaptarme sin problemas a jugar diferentes posiciones y sistemas de juego. En cuanto a limitaciones, me hubiese gustado utilizar más mi pierna zurda.

—En 2017 las autoridades deportivas cubanas te permitieron mudarte al extranjero para unirte a las filas del club panameño Independiente de la Chorrera. ¿Cómo lo lograste?

—Ir a Panamá no fue fácil y siempre estaré agradecido con la junta directiva de ese club. Pude salir gracias a que ellos fueron a Cuba y firmaron una cláusula consistente en que el club podría tener mis servicios, pero no transferirme a otros equipos. Eso se debe a que el INDER tiene el concepto de que el deportista cubano no es mercancía y pueden comprarte, pero no venderte; ningún club firmaría aquella cláusula, por eso le estaré agradecido siempre a Independiente de la Chorrera.

—De acuerdo con las estadísticas, da la sensación de que en Dominicana salió a relucir tu mejor versión futbolística. ¿Lo consideras así?

—Creo que sí. República Dominicana es mi zona de confort. Es donde me siento más contento. Allí he tenido la dicha de no sufrir lesiones y lograr un buen rendimiento con la Sele, al punto de ser máximo goleador de la penúltima Liga de Naciones de la Concacaf.

—El año pasado te uniste a un equipo de la principal liga de Guatemala. ¿Qué nivel posee el campeonato de ese país en comparación con el de Cuba y los otros donde interviniste?

—Su nivel de juego es muy bueno, de buen ritmo y más exigente que las otras ligas donde he jugado. Pienso que allí se podía haber hecho más, pero una lesión me tuvo fuera cerca de dos meses. A pesar de eso fui el extranjero con menos minutos y más goles marcados del club en esa temporada.

—Si tuvieras que ponerte la camiseta que más orgullo te ha dado vestir, ¿cuál elegirías?

—La camiseta que con más orgullo vestiré siempre es la de mi Expreso del Centro, Villa Clara. Es la casa que me vio nacer, crecer, superarme, y me gustaría terminar mi carrera ahí.

—De los goles que has marcado, ¿con cuál o cuáles te quedas?

—Con los dos que le hice a Costa Rica en la Sub 20, porque le dieron la clasificación mundialista a mi país. No fueron los más bonitos pero sí los más especiales para mí.

—¿Quiénes fueron y son tus ídolos futbolísticos?

—Ronaldinho, por su magia. A mí antes me gustaba hacer muchos regates, pero luego fui más de pasar la pelota y hacer goles. Entonces me enfoqué en Cristiano Ronaldo. Y ahora en Mbappé.

—Cumplidos ya los 30 años, ¿has pensado en el retiro?

—En el fútbol me falta mucho por hacer si las lesiones me lo permiten. Quiero ganar tres títulos más para llegar a cinco, uno en República Dominicana y los otros dos en Centroamérica. Es una meta que no me parece imposible. No pienso en retirarme aún pero sé que eso llegará, por lo que desde ya me preparo para ser entrenador en el futuro. He aprendido de mucha gente que sabe en Cuba y otros países, y quiero transmitir esos conocimientos.

—Por último, ¿están definitivamente cerradas para ti las puertas del equipo Cuba?

—Yo diría que sí. Futbolísticamente estoy en condiciones de jugar pero hay muchas cosas que no comparto.