MADRID, España.- El capitán de la selección cubana de fútbol, Aricheell Hernández, anunció este jueves su retiro como jugador profesional con el equipo, debido a inconformidades con la Federación Cubana de Fútbol.

“Después de once años de trabajo, dedicación, amor y sacrificio, hoy me despido de la selección. Es un momento triste pero a la vez siento que es necesario. Mi paso al costado responde al desacuerdo con algunas decisiones”, explicó el villaclareño a través de la red social Instagram.

“Ahora, desde la distancia, quiero desearle toda la suerte del mundo a mis amigos, compañeros y hermanos en los próximos torneos internacionales. Mi vínculo con ustedes se mantiene intacto. Siempre estaré apoyándolos”, dijo también.

Poco después de la publicación, en declaraciones al medio On Cuba detalló: “La decisión de no estar más en la selección es debido a que no comparto las ideas de la federación, o de nombrar un nuevo técnico con el cual no comparto mi presencia ahí. En el fútbol cubano existen glorias, exfutbolistas preparados para tomar el puesto, así como otros entrenadores que han pasado por la selección y que también podían asumir esa responsabilidad”.

Asimismo, lamentó que se marcha “con la sensación de que faltó algo más”.

“Quería estar en la selección hasta el 2027, pero las cosas cambiaron. Me faltó darle un mejor lugar a Cuba en la Copa Oro al no llegar bien preparado ni en ritmo. Me faltó esta eliminatoria mundialista, a la cual quería llegar al cien por ciento, porque es la oportunidad de ir a un Mundial con la sele”, explicó en este sentido.

Aricheell Hernández, uno de los mejores futbolistas cubanos de los últimos tiempos, debutó en la selección nacional en 2012 en un amistoso contra Jamaica. Integró el equipo que se clasificó al Mundial Sub-20 de Turquía en 2013 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz al año siguiente.

En 2019 firmó su primer contrato con un club internacional, el dominicano Universidad O&M. Y en noviembre de 2022 fichó por el Deportivo Mixco en la Liga Mayor de Guatemala.

La pasada semana la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) anunció la destitución del seleccionador nacional Pablo Elier Sánchez tras cuatro años en el puesto.

A través de un comunicado divulgado en sus plataformas, la entidad reconoció “los méritos del técnico durante los últimos cuatro años, en los que logró un balance positivo de resultados”.

Sin embargo, la selección cubana de fútbol concluyó la recién finalizada Copa Oro con saldo de tres derrotas ante Guatemala, Guadalupe y Canadá, en las que anotó tres goles y recibió nueve.

Al pésimo desempeño deportivo se sumó el abandono de cinco futbolistas: Roberney Caballero, Denilson Milanés, Neisser Sandó, Jassael Herrera y Sandy Sánchez, este último portero y capitán de la selección por varios años.