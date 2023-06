MADRID, España.- El cantautor cubano Willy Chirino será este año el Gran Mariscal en el Desfile Cubano e Hispanoamericano que recorrerá las calles del centro de Nueva York el próximo 16 de julio.

Con motivo de este reconocimiento, Chirino dijo en entrevista con El Nuevo Herald: “Me siento el ser más bendecido y agradecido de la tierra. Toda mi vida he podido vivir realizando mi pasión que es hacer música. He tenido la aceptación y el cariño de mi público por más de 50 años. Tengo una familia saludable y maravillosa. Y, además, he recibido reconocimientos y muestras de amor durante todo este año aniversario. ¿Qué más se puede pedir? Mi corazón se siente pleno. Estoy listo para los próximos 50”.

El Desfile, surgido hace cinco años, en esta edición conmemorará el 20 aniversario del fallecimiento de Celia Cruz, “la guarachera de Cuba”. Como parte de esta conmemoración Omer Pardillo Cid, albacea de Celia, recibirá un premio especial.

El Desfile Cubano e Hispanoamericano desde su surgimiento ha sido una plataforma importante para promover la diversidad y la inclusión en la ciudad; así como ha reunido a multitudes de personas que llenan las calles de Manhattan para disfrutar de la música, la comida y la cultura cubana.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido Willy Chirino durante el último año, que ha coincidido con la celebración de sus 50 años de carrera artística, estuvo la inauguración, en la calle Ocho de Miami, de un mural de Chirino de 18,2 metros de alto (60 pies) y 16,5 metros de ancho (55 pies), encargado por la Alcaldía de Miami a la artista chilena Alexandra Seda.

Además, el Museo de Historia de Miami en enero de 2023 inauguró la exhibición “Willy Chirino: 50 años de música”, con artículos personales y valiosos para el artista.

Desde diciembre de 2022 una calle de la ciudad de West New York, en el estado de Nueva Jersey, lleva el nombre del popular músico.

Willy Chirino, intérprete de populares canciones como “Nuestro día viene llegando” y “La jinetera”, radicado en los Estados Unidos desde sus 14 años de edad, ha sido una de las voces de la música más representativas del exilio cubano.