MADRID, España.- El reconocido actor cubano William Levy compartió este jueves su asombro y gratitud por su carrera de veinte años, llena de éxitos en cine, televisión y teatro. En una emotiva rueda de prensa, en el contexto del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), expresó que cada proyecto lo recibe “con mucha humildad”.

Popular por sus protagónicos en telenovelas como Café con aroma de mujer y la serie Montecristo, Levy fue honrado con el premio de honor del Festival de Almería, un reconocimiento que le será entregado este 25 de noviembre en la gala de clausura de FICAL. En este evento, el actor dejará sus huellas en un segundo Paseo de la Fama que se sumará al ya existente frente al Teatro Cervantes.

🎥👏 Continuamos compartiendo con vosotros algunos de los mejores momentos de la rueda de Prensa del Premio de Honor William Levy



¡Gracias por acompañarnos!#FICAL2023 #YoSoyFICAL#PremioDeHonorWilliamLevy #FICAL #Cine #WilliamLevyEnFICAL — F I C A L (@festivalmeria) November 23, 2023

“Si bien el original está dedicado a figuras del celuloide que hayan rodado en Almería (su nombre original es Paseo de las Estrellas y allí están los nombres de Sophia Loren, Arnold Schwarzenegger, Max Von Sydow, Terry Gilliam, Omar Sharif y Álex de la Iglesia, entre otros), este nuevo espacio parece que se abrirá a todo tipo de figuras, sin necesidad de que exista una vinculación directa con nuestra provincia”, precisó el medio local La voz de Almería.

Durante la rueda de prensa, que sesionó en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, Levy reflexionó sobre su carrera, destacando la suerte y bendición de haber tenido éxito en Latinoamérica y en otras partes del mundo.

“He tenido la suerte y bendición de veinte años de carrera en Latinoamérica, pero en España no había entrado. El reconocimiento ha llegado ahora, con 43 años, y con Café con aroma de mujer. No sé lo que pasará en el futuro, pero yo todavía no me creo el éxito español, que me tomo con mucha humildad”, expresó.

El actor adelantó que planea filmar en 2024 una película y dos series en España, país donde siente una gran conexión con la audiencia. Sobre sus proyectos futuros también mencionó su deseo de incursionar en el género “western”.

William Levy habló además de sus influencias y mencionó al actor cubano Andy García como uno de sus referentes desde la infancia. La participación de García en El Padrino inspiró a Levy a soñar con trabajar en Hollywood.

El galán cubano agradeció a FICAL por el premio. Enrique Iznaola, director del festival, destacó la importancia de reconocer a Levy como la primera figura internacional distinguida desde el punto de vista televisivo.

