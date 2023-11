MADRID, España.- El músico argentino Fito Páez recordó este martes 21 de noviembre al emblemático cantautor cubano Pablo Milanés, en vísperas de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Fito Páez, quien estaba único a Milanés por una gran amistad además de por la música, recordó al intérprete de “Yolanda” y “Para vivir” “como uno de los más notables e inspirados compositores de canciones de todos los tiempos”.

“Un año sin mi hermano Pablo Milanés. Él es uno de los más notables e inspirados compositores de canciones de todos los tiempos. Su amor y su compañía viven en mí por siempre igual que en las almas de todas las personas que tuvieron la suerte de escucharlo en cualquiera de sus etapas”, dijo el artista desde su cuenta en Instagram.

Asimismo, envió “todo su amor” a Nancy Pérez Rey, última pareja de Pablo y a “toda su gran familia en todo el mundo”.

“¡Hoy también celebraremos y cantaremos sus músicas eternas, inolvidables! ¡Te amamos Pablo sin fin! Vives en nuestros corazones”, concluye la publicación.

Fito Páez estuvo entre las personalidades que el 22 de noviembre de 2022 visitaron la capilla ardiente que tuvo lugar en La Casa de América de Madrid para que allegados y seguidores de Milanés le dieran el último adiós.

Ese día, en declaraciones a la prensa, Fito Páez calificó al trovador como “una máquina de hacer canciones perfectas”; y se refirió a él como “hermano, amigo”.

Del mismo modo señaló que con su muerte se perdía “a uno de los más grandes artistas y compositores del siglo XX y del XXI, que ha dejado un legado impresionante de calidad y belleza en el cual todos deberíamos ir a respirar un poco”.

Pablo Milanés falleció a los 79 años en un hospital de Madrid debido a los efectos de una serie de infecciones recurrentes.

Pablo Milanés, un grande de la música cubana

Milanés nació en Bayamo, Granma, el 24 de febrero de 1943. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling.

En 1964 se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus primeros trabajos. En 1965, publicó “Mis 22 años”, considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la Nueva Trova Cubana.

Hacia 1966 Milanés fue enviado por el régimen de la Isla a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración estalinista”,​ fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, donde permaneció hasta la disolución de las UMAP, a finales de 1967.

Ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas en 1968. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical de la Nueva Trova.

Milanés perteneció al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y compuso numerosos temas para el cine.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Yo no te pido”, “Los años mozos”, “Cuba va”, “Yolanda”, “No me pidas”, “Pobre del cantor”, “Hombre que vas creciendo”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”.

