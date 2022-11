MIAMI, Estados Unidos. – El emblemático cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova, falleció este martes 22 de noviembre (hora de España) a los 79 años de edad, según confirmaron en redes sociales los artistas Luis Alberto García, Carlos Varela, Juan Vilar y Wendy Guerra, así como el medio independiente El Estornudo.

Milanés se encontraba ingresado en un hospital de Madrid debido a “los efectos de una serie de infecciones recurrentes”, informó su página oficial de Facebook en un comunicado.

El autor de temas emblemáticos como “Yolanda” y “Para vivir” estaba siendo tratado por una enfermedad oncohematológica que sufría, lo que lo obligó a suspender los conciertos programados para las próximas semanas.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles”, publicó la Oficina Artística del músico en Facebook “Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, termina el comunicado.

El prestigioso músico cubano cantó por última vez en la Isla en junio pasado, en un concierto marcado por la presencia de agentes de la Seguridad del Estado.

Pablo Milanés no solo trasciende por la letra de sus temas y su cautivador timbre: ha tenido el valor de criticar el llamado proceso revolucionario liderado por Fidel Castro, al que le cantó fervorosamente durante varias décadas.

Milanés nació en Bayamo, Granma, el 24 de febrero de 1943. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling.

En 1964, se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus primeros trabajos. En 1965, publicó Mis 22 años, considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la Nueva Trova Cubana.

Hacia 1966, Milanés fue enviado por el régimen de la Isla a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración estalinista”​ fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, donde permaneció hasta la disolución de las UMAP, a finales de 1967.

En 1968, ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical de la Nueva Trova

Milanés perteneció al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y compuso numerosos temas para el cine.

Entre sus temas más populares se encuentran “Yo no te pido”, “Los años mozos”, “Cuba va”, “Yolanda”, “No me pidas”, “Pobre del cantor”, “Para vivir”, “Hombre que vas creciendo”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”.

