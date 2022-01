MIAMI, Estados Unidos.- El escritor cubano y defensor de los derechos humanos Rafael Vilches Proenza sueña con que en este 2022 el pueblo de la isla despierte, y “acabemos de tumbar la dictadura”.

Vilches habló ante las cámaras de Palenque Visión sobre su expulsión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de lo agradecido que está de ello.

El poeta, que a finales de los años 80 se fue a vivir a Santa Clara, donde conoció “a escritores como Frank Abel Dopico y Juan Carlos Recio, que después fue preso político y se fue de Cuba bajo esa categoría”, contó que fueron las vivencias al lado de estos hombres los que lo hicieron pensar como lo hace hoy.

En Las Tunas, a donde regresó luego de unos años, la Seguridad del Estado “trató incluso de que colaboráramos con ellos, para pagarnos. Es ahí cuando empiezas a ver la doble moral del otro lado, que ya la conoces de la infancia, de la familia, de los amigos, pero ya chocas en primera persona con ella. Empiezo a ser citado a los lugares de la Seguridad del Estado para ser interrogado, para ser amenazado”.

Luego de ganar en 2008 el Premio Nacional de Poesía de la UNEAC, Vilches, que trabajaba en la oficina de esa institución en Holguín y atendía a los artistas y escritores, recibió una visita de los hermanos Lobaina.

Después de ese encuentro, relató, “se aparece la Seguridad del Estado en la oficina en la UNEAC de Holguín, y empiezan a decir que tengo comunicación con Zoé Valdés y no sé con cuántos escritores más fuera de país. Que les estoy dando información que es confidencial, del turismo y de no sé cuántas cosas más. Ahí nos botan de la UNEAC como trabajadores y como miembros a Manuel García Verdecia y a mí”.

A Manuel, que ya era un escritor de renombre, los escritores de la UNEAC en Holguín lo recuperan, “pero por mí no se fajó nadie, y me echaron. Pero doy gracias a dios de que me hayan botado de la UNEAC, no soy un corderito”.

En 2013, después de regresar a Santa Clara, la lucha con la Seguridad se vuelve frontal, se recrudece.

Rafael Vilches ha sido víctima de la Seguridad del Estado en numerosas ocasiones, lo han acosado, ha sido secuestrado, detenido, ha sido golpeado y le han hecho varios actos de repudio.

“Yo siempre tengo la esperanza de que Cuba va a ser libre, y eso es lo que estoy deseando, que en el 2022 el pueblo cubano acabe de despertar y acabemos de tumbar a la dictadura”.

