LA HABANA, Cuba.- El narrador y poeta granmense Rafael Vilches Proenza, premio Reinaldo Arenas 2020, fue multado y amenazado este viernes por la Seguridad del Estado luego de ser detenido en plena calle de la ciudad de Las Tunas junto al joven opositor Adrián Góngora Santiesteban, también aprehendido violentamente mientras transmitía en vivo para Facebook.

Vilches fue multado por el artículo 2.1 inciso a) del Decreto 31 del 2021, “De las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19”. Según declaró a CubaNet, fue sancionado con 2 000 pesos “por andar sin PCR y estar fuera de mi provincia (Holguín), también por estar en la directa con un contrarrevolucionario, por tener en mi perfil de Facebook Patria y Vida y por haberme ganado el premio Reinaldo Arenas en los Estados Unidos”.

En la estación de policías La Tercera, el escritor fue amenazado y chantajeado por su interrogador, “un coronel vestido de civil, de la Seguridad del Estado, quien me dijo que cada vez que salga a la calle me sancionaría con 2 000 pesos de multa y que si en tres días no pago la actual voy preso para el Típico o deportado para Holguín”.

“La cuestión es que yo no tengo casa en Holguín, si ellos me llevan para allá yo me planto en el parque”, asegura Rafael Vilches, a quien también le mencionaron sus cuatro hijos como forma de amenaza.

El escritor declaró que el agente de la Seguridad que golpeó a Adrián Góngora le advirtió que si no comenzaba a trabajar lo apresaría por peligrosidad, “a mí, que fueron ellos los que me botaron de los últimos trabajos que tuve y me censuraron en todos los lugares”.

Relata también Vilches, quien estuvo detenido hasta las 4 de la tarde de este viernes, que su “represor” le increpaba con frases como “ahora que tus libros te defiendan”, y “tú aquí no eres nadie”.

Antes de la detención por parte de agentes de la policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado, Rafael Vilches y Adrián Góngora visitaron el mercado llamado El Tunero, donde se encontraron tres inspectores multando a un vendedor de dulces, “y uno de ellos al notar la presencia de Adrián, llamó a la PNR”.

“Salimos de allí y Adrián comenzó a hacer una directa. En el Parque de las Flores un policía nos dio alcance y nos pidió el carnet, y unos minutos después llegaron más agentes, algunos vestidos de civil, quienes le fueron arriba a Adrián con tremenda rabia para quitarle el teléfono”, cuenta.

Según refiere el escritor independiente, a él le pusieron las esposas cuando lo subieron al jeep 871, sin embargo, a Adrián lo golpearon, le doblaron el brazo, lo tiraron contra el piso y le aplicaron una llave de judo para quitarle el celular.

“Hasta le pusieron unas esposas malamente con las cuales no podía ni moverse. Allí había otro muchacho protestando fuertemente por la injusticia que estaban cometiendo contra nosotros y también se lo llevaron”.

Agrega Rafael Vilches que el joven que protestaba a favor de ellos “se le metió de pecho a los policías porque sabía que era injusto, nosotros no habíamos hecho nada del otro mundo, claro que a ellos (los oficiales) les molesta porque Adrián estaba haciendo la directa sobre el abuso de las inspectoras que además fueron para allá a sumarse a la comparsa de la policía”.

Sobre el joven opositor Adrián Góngora, quien hasta la publicación de esta nota se encontraba detenido, revela Vilches que los oficiales estaban comentando “que lo de él era prisión porque supuestamente le había faltado el respeto al policía que nos estaba siguiendo para pedirnos el carnet de identidad, y eso en ningún momento sucedió”.

“A Adrián fueron ellos quienes lo maltrataron verbalmente con ofensas y gritos. Todo lo que querían era quitarle su teléfono, él siguió grabando hasta que lo tiraron en el piso, ni siquiera le dio tiempo apagarlo y hasta se metieron en su perfil”, asegura.

Rafael Vilches Proenza, colaborador de publicaciones independientes críticas como Árbol Invertido, ganó en diciembre del pasado año el Premio de Narrativa Reinado Arenas con su libro Sálvame si puedes. El concurso es auspiciado por la organización Puente a la Vista, radicada en la ciudad de Miami.

También ha recibido numerosos reconocimientos en Cuba, entre los que destaca el Premio Nacional de Poesía Centenario de Emilio Ballagas que otorga la Unión de Escritores y Artistas en la isla.

