Ciudad de México, México.- Beatriz desde niña supo que sería artista. Por eso con apenas ocho años fue de la mano de su madre a talleres de formación artística. Así inició el camino que la llevó a consolidarse como uno de los rostros más emblemáticos del cine cubano.

Su primer trabajo ante las cámaras fue en la serie televisiva “Algo más que soñar”, que contaba la historia de cuatro jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En esa serie la intérprete también cantaba, algo que repetiría después. En ese entonces Beatriz Valdés apenas tenía 22 años pero su talento le abriría una puerta tras otra en Cuba.

En 1984 le dieron el protagónico junto a Alberto Pujol de “Los pájaros tirándole a la escopeta”, una divertida comedia dirigida por Rolando Díaz. Ahí tuvo el privilegio de compartir pantalla con garndes actores cubanos como Reinaldo Miravalles y Consuelo Vidal.

Luego siguieron películas como “Lejanía” (1985) de Jesús Díaz ; “Como nosotros” (1985) que narraba una historia de amor en el marco de la Guerra de Independencia cubana de 1985 y “Como la vida misma” (1985), filme de Víctor Casaus. Hasta que en 1989 llegó su mayor éxito y el largometraje que la inmortalizó.

Se trata de “La bella del Alhambra” , de Enrique Pineda Barnet, basada en la novela “Canción de Rachel”. En ella interpretó a una joven corista del célebre teatro habanero “Alhambra” a principios del siglo XX.

A inicios de los 90, Beatriz desapareció de la televisión y cine cubanos. La actriz emigró a Venezuela, motivada por el amor. En un rodaje conoció un miembro del equipo técnico y establecieron una relación de pareja. Aunque esta no prosperó, Valdés se asentó en Caracas con su hijo pequeño.

Comenzó en la televisión venezolana en 1993 en “Piel”, una telenovela que hizo la productora Marte TV. Luego pasó a Rctv, donde estuvo cuatro años y finalmente la contrataron en Venevisión donde hizo la mayoría de los culebrones de esos años y sus mejores personajes

En Venezuela vivieron ella y su hijo dos décadas, donde la cubana era favorita para muchos papeles en novelas y el cine. Incluso encarnó a uno de los personajes icónicos de la historia de Venezuela: Manuela Sáenz, la pareja de Simón Bolívar.

A pesar de amar su vida en Caracas, en 2018 cerró su casa y se fue con su hijo a Miami a empezar de cero, una vez más.

En una entrevista al canal CNN, confesó: “me fui de Cuba porque me enamoré y de Venezuela porque me asusté”. Su hijo fue asaltado dos veces, ya no había trabajo, el país próspero que la acogió se estaba desmoronando.

Actualmente, vive Miami y también viaja con frecuencia a Puerto Rico. Como el trabajo de actriz es muy escaso, Valdés tiene una fundación sin fines de lucro para formar actores.

“No he renunciado ni lo haré a mi oficio. Soy una desempleada de mi oficio porque los actores en estas ciudades somos seres completamente desahuciados. Sin embargo, aquí estoy, reinventándome en el escenario, en cada personaje y exprimiendo cada posibilidad como la primera vez”, dijo en una entrevista previa.

La popular actriz cubana, a inicios de este año en el programa Derecho a Réplica del realizador Ian Padrón, dijo que es demoledor lo que está pasando en Cuba en cuanto a la represión que sufre el pueblo.

“Me da un profundo dolor lo que está pasando desde el punto de vista de las represiones, mutilaciones de opinión en el país y sobre todo de la gente joven que está recluida por defender la posibilidad y el derecho que tienen a tener una vida mejor”.

El próximo 14 de octubre en el teatro TOWER, en el mismísimo centro de La Pequeña Habana, Miami Yuliet Cruz y Beatriz Valdés protagonizarán la nueva obra teatral dirigida por Alexis Valdés.

