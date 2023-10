MADRID, España.- Vuelve a mí, la nueva telenovela protagonizada por el galán cubano William Levy, se estrena este lunes 9 de octubre en el canal Telemundo a las 9:00 de la noche, horario de Estados Unidos.

La víspera, desde Instagram el canal recordó a su audiencia que se prepare para el estreno al decir: “¿Has activado tu alarma? ¡MAÑANA es el GRAN ESTRENO de #VuelveAMi que te tocará el corazón todas las noches! ¡Te esperamos a las 9PM/8C en Telemundo!”.

La trama, coprotagonizada por la actriz mexicana Samadhi Zendejas, se desarrollará en 95 capítulos que se transmitirán de lunes a viernes por Telemundo a la misma hora.

Tras la publicación del canal anunciando el estreno los seguidores de William Levy y de las novelas no tardaron en reaccionar. “¡Más que preparados! ¡Qué ganas”; “¡Hoy no duermo, aunque este cubano hace días que me ha quitado el sueño”; “¡Deseando que llegue mañana para conocer a estos hermosos personajes!”, se lee en comentarios.

En agosto pasado, al confirmar la fecha de estreno, la cuenta oficial de Vuelve a mí declaró: “¡Prepárense! El renombrado William Levy regresa el lunes 9 de octubre a Telemundo en #VuelveAMi, una nueva y apasionante historia sobre un amor que desafía al destino”.

¿De qué trata “Vuelve a mí”?

La historia gira en torno a dos personajes principales: Nuria (interpretada por Samadhi Zendejas) y Santiago (interpretado por William Levy). Nuria es una mujer de recursos limitados que trabaja en una empresa para mantener a su hijo y su hermana. Santiago aparece en la vida de Nuria para brindarle apoyo y convertirse en su gran amor.

Nuria y Santiago se enamoran a pesar de las circunstancias difíciles que rodean sus vidas. La trama da un giro trágico cuando el hijo de Nuria, Andrés (interpretado por André Sebastián), es secuestrado. Santiago se convierte en el pilar de apoyo de Nuria mientras luchan juntos para descubrir el paradero de Andrés.

La telenovela combina elementos de romance, drama y suspenso, centrándose en la lucha de dos personas por superar adversidades y mantener viva la llama del amor en medio de las circunstancias más difíciles.

El trabajo anterior de William Levy para Telemundo, el remake de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, fue un gran éxito, especialmente después de su lanzamiento en la plataforma de streaming Netflix.