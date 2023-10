MADRID, España.- El opositor y expreso político cubano Roberto Perdomo falleció en la madrugada de este 8 de octubre. Según explicó el empresario Manuel Milanés, Perdomo es encontraba hospitalizado por una operación.

“En la madrugada de hoy falleció nuestro hermano Roberto Perdomo en el hospital donde se encontraba en el proceso de rehabilitación post operatoria. En la gloria de Dios continuará sonriendo y luchando por la libertad de Cuba”, dijo Milanés desde la red social X.

Por su parte, la periodista exiliada Ninoska Pérez recordó que Roberto Perdomo permaneció en las cárceles cubanas durante 28 años, donde fue víctima de “represión, golpizas, celdas tapiadas, hambre, falta de asistencia médica y una crueldad desmedida, pero nunca lograron quebrarlo”.

Asimismo, se refirió al opositor como “un hombre noble, sencillo, que no albergaba rencores”.

Falleció Roberto Perdomo, un preso político Plantado. Padeció durante sus 28 años en las prisiones de Cuba abusos inconcebibles, represión, golpizas, huelgas de hambre, celdas tapiadas, hambre, falta de asistencia médica y una crueldad desmedida, pero nunca lograron quebrarlo.… pic.twitter.com/avH4chq3Z6 — Ninoska Perez C🎙 (@NinoskaPerezC) October 9, 2023

Mientras que Carmelo Jordá, periodista en Libertad Digital, recuerda que tras los 28 años de cárcel, en 1986 “dejó la prisión para subir directamente a un avión y salir de la Isla”, rumbo a Estados Unidos, donde se mantuvo abogando por la libertad de Cuba.

“Perdomo no sólo estuvo en la cárcel: como les ocurrió a otros presos políticos cubanos, buena parte de su tiempo en prisión lo pasó en las infames celdas tapiadas, siete años estuvo en esos cubículos en los que la reja era sustituida por una plancha de hierro con un agujero para meter alimentos, en los que no entraba la luz del sol y de los que el preso no salía nunca, ni un minuto. Por supuesto, tampoco se recibían visitas ni correspondencia ni había ningún tipo de contacto con el exterior”, relató.

"Roberto Perdomo fue un héroe de la revolución cubana: había pasado por la cárcel de Batista y fue nombrado miembro de la guardia personal del presidente Urrutia, el primero nombrado tras el derrocamiento del dictador, pero sólo seis meses más tarde tuvo que huir —con la ayuda… pic.twitter.com/hmAkCuZpLD — Betty Guerra Perdomo (@BettyFreeCuban) October 9, 2023

Roberto Perdomo estuvo entre los expresos políticos incluidos en el documental Plantados, de Lilo Vilaplana, donde se retratan los abusos en las cárceles cubanas.