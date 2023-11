AREQUIPA, Perú.- El artista cubano Hamlet Lavastida expone su obra en la Bienal de Kiev, Ucrania, como único invitado de la Isla al evento. Se trata de la serie República penitenciaria, piezas que denuncian la represión en Cuba.

En una entrevista con el medio independiente Diario de Cuba, Lavastida explicó que para esta Bienal lleva un trabajo que muestra la vista aérea de la prisión de Valle Grande. Esa perspectiva cenital la había utilizado previamente con Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en Cuba y sus agentes violentos.

“Pienso que es necesario indagar y exponer estos agujeros negros que existen de la represión política y cultural en Cuba, porque sencillamente con eso estás educando a un público foráneo y al público nuestro sobre esos vacíos”, indicó el artista.

El joven cubano intenta contar con su arte la historia que “el Gobierno esconde bajo la alfombra” y considera que el sistema penitenciario de la Isla es uno de los secretos mejores guardados del régimen.

Su serie es una creación de gran formato que señala al público extranjero las tantas unidades de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones en Cuba, donde sufren encarcelamiento las personas y hay más de 1.000 presos políticos actualmente.

Lavastida, quien antes de salir del país fue hostigado por la Seguridad del Estado y recluido en Villa Marista debido a su postura política, habló sobre los represores del régimen, así como la manera en que son utilizados de voceros por los derechos humanos en la televisión estatal.

“Yo los he puesto varias veces en mis redes, al coronel Víctor Álvarez, también al teniente coronel Estrada. Hace poco salió otro que es Frank, que salió en lo referente a las personas que están encarceladas por la situación de Rusia, los cubanos reclutados por Rusia para la invasión a Ucrania”, resaltó.

Asimismo, el artista lamentó la impunidad imperante en Cuba y la falta de separaciones en el poder, de ahí que siente la necesidad de exponer públicamente la represión y hacer un archivo de sus practicantes.

“Yo viví todos esos días ahí con ellos, me venían a ver cuando querían, me intentaban proponer comida, me intentaban proponer que si me comportaba bien podía recibir llamadas. Yo siento que es necesario que se haga justicia y que esas personas sean llevadas ante los tribunales, porque yo los veo como los verdaderos delincuentes”, consideró.

En ese sentido, Hamlet Lavastida valora la oportunidad de participar en la quinta edición de la Bienal de Kiev, titulada “Contra la lógica de guerra” en alusión a las circunstancias bélicas que se viven en Ucrania.

“Para mí es muy interesante porque yo soy el primer artista cubano invitado, soy el único cubano en esta bienal, que tiene sede en Viena y otras ciudades. Estamos hablando de esta transnacionalidad y esta circularidad de lo que es hoy precisamente el exilio, la diáspora ucraniana en Europa, expandida por toda Europa debido al peligro de la guerra”, agregó el artista.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.