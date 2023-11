MADRID, España.- Este 29 de noviembre marca el vigésimo segundo aniversario de la muerte de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, George Harrison. Conocido por su papel fundamental en The Beatles y su impacto en la música, Harrison dejó un legado que va más allá de su habilidad como guitarrista y compositor.

George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, y desde joven mostró un interés apasionado por la música. Su destreza con la guitarra lo llevó a unirse a The Quarrymen, la banda precursora de The Beatles, en 1958.

Llegada de Harrison a The Beatles

En 1957, cuando George Harrison tenía solo 14 años, asistió a una actuación de The Quarrymen, la banda liderada por John Lennon. Durante el concierto, Harrison impresionó a Lennon con su habilidad para tocar la guitarra y su conocimiento de acordes complicados, algo poco común en alguien de su edad en ese momento. Después del concierto, Harrison se acercó a Lennon con la esperanza de mostrarle más de cerca sus habilidades musicales.

Paul McCartney, también miembro fundador de The Quarrymen, quedó igualmente impresionado por el talento de Harrison. A lo largo de 1958, Harrison se ganó gradualmente la aceptación de Lennon y McCartney, y comenzó a tocar con The Quarrymen en algunas actuaciones.

La entrada definitiva de George Harrison a la banda ocurrió en 1959, cuando The Quarrymen evolucionó y cambió su nombre a Johnny and the Moondogs. En ese momento, la banda también incluía a Stuart Sutcliffe y Pete Best. Posteriormente, en 1960, adoptaron el nombre de The Beatles.

Apodado por la prensa “el Beatle tranquilo”, Harrison emergió como un talentoso compositor y aportó algunas de las canciones más icónicas del grupo, como “Something” y “While My Guitar Gently Weeps”.

La contribución de Harrison a The Beatles no solo se limitó a su habilidad musical, sino que también desempeñó un papel clave en la dinámica del grupo. Su interés en la filosofía oriental influyó en la banda y llevó a una exploración más profunda de la espiritualidad en su música.

Después de la disolución de The Beatles en 1970, Harrison continuó su carrera en solitario, produciendo álbumes memorables, entre ellos All Things Must Pass, que incluyó éxitos como “My Sweet Lord”.

En 1999 fue diagnosticado con cáncer de pulmón, una batalla que finalmente perdió el 29 de noviembre de 2001, cuando tenía 58 años. Su muerte dejó a sus admiradores y a la industria musical en luto, pero su música sigue siendo una fuente de inspiración.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.