MADRID, España.- El 5 de agosto de 1966 la icónica banda británica The Beatles lanzó a la venta su séptimo álbum, titulado Revolver, que revolucionaría la música pop.

Para esta producción discográfica los chicos de Liverpool decidieron reinventarse: mezclaron música de cámara, sicodélica, raga, soul… y el resultado fue uno de los mejores álbumes de pop-rock de la historia de la música; incluso gran parte de la crítica considera que el mejor.

Como describe la revista especializada Plásticos y Decibelios, el LP producido por George Martin y grabado en los Estudios Abbey Road “fue deslumbrante: un collage sonoro que aglutinaba todas las influencias musicales y artísticas del cuarteto, expuestas en un formato pop, accesible, una síntesis casi perfecta del pasado, del presente y del futuro. Llevaba rock y lo que no era rock”.

Adelantado a su tiempo, Revolver incluyó los temas “Taxman”, Eleanor Rigby”, “Love you to”, “Here, there and everywhere”, “Yellow Submarine”, “She said, She said”, “Good day sunshine”, “For no one”, “I want to tell you”, “Got to get you in to my life” y “Tomorrow never knows”.

El disco se colocó en la posición número uno en las listas de éxito de países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Australia.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido se encuentra que la revista especializada Rolling Stone lo ubicara en el 2003 en el tercer puesto de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Tras este álbum, The Beatles dejó de hacer giras y se dedicó a la grabación en estudio. Por ello nunca tocaron en vivo los temas de Revolver, aunque Paul McCartney ha interpretado algunos durante su carrera en solitario.