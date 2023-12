MADRID, España.- Este 8 de diciembre se conmemora el 80 aniversario del nacimiento de una leyenda de la historia del rock: Jim Morrison. El carismático líder de The Doors no solo fue un músico talentoso, sino también un poeta apasionado y un ícono contracultural que desafió las convenciones de su época.

Jim Morrison, conocido como “El Rey Lagarto” —en sus poesías y canciones se pueden encontrar varias referencias sobre serpientes y lagartos—, nació en Melbourne, Florida, en 1943. Desde temprana edad mostró un interés innato por la poesía y la música. Su habilidad para combinar letras provocativas con la poderosa música de The Doors resultó en algunas de las canciones más influyentes de la década de 1960.

El impacto de Morrison y su banda va más allá de los primeros puestos en las listas de éxitos. Temas como “Light My Fire”, “Break On Through (To the Other Side)” y “Riders on the Storm” se convirtieron en himnos generacionales, encapsulando la esencia del espíritu contracultural y la revuelta social de la época.

La figura de Morrison no estuvo exenta de controversia. Su estilo de vida hedonista y sus letras oscuras generaron críticas y admiración por igual. Su presencia magnética en el escenario y su voz inconfundible dejaron una huella imborrable en sus seguidores.

Morrison también fue un poeta consumado. Publicó varios libros de poesía, incluyendo The Lords and the New Creatures y An American Prayer. Sus escritos reflejaban su visión del mundo, fusionando el simbolismo poético con la realidad de la experiencia humana.

El 3 de julio de 1971, con 27 años, Jim Morrison murió en la tina de su departamento, en París. La causa oficial asegura que fue por un ataque cardíaco, pero muchas hipótesis alegan otras razones como las drogas o el asesinato.

