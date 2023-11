MADRID, España.- Este 27 de noviembre hubiera cumplido 81 años una leyenda musical que cambió para siempre el panorama del rock: Jimi Hendrix. A pesar de que murió demasiado pronto, a la edad de 27 años, su genialidad sigue siendo una fuente de inspiración para músicos de todas las generaciones.

Nacido en 1942 en Seattle, Washington, James Marshall Hendrix emergió como un prodigio musical desde temprana edad. Su enfoque revolucionario de la guitarra eléctrica lo llevó a brillar en la escena musical de la década de 1960. Hendrix no solo dominaba su instrumento, sino que también desafiaba los límites del sonido, fusionando géneros como el rock, blues y jazz de una manera única.

Uno de los momentos más trascendentales de la carrera de Hendrix fue en el festival de Woodstock en 1969, donde entregó una actuación icónica que aún se considera representativa en la historia del rock. Su interpretación de “The Star-Spangled Banner” con su guitarra eléctrica distorsionada se convirtió en un himno generacional, capturando la esencia de una era de cambio y expresión artística.

Entre sus álbumes más exitosos se encuentran Are You Experienced? (1967), Axis: Bold as Love (1967) y Electric Ladyland (1968). Sus canciones, como “Purple Haze”, “Hey Joe” y “Voodoo Child (Slight Return)”, se convirtieron en clásicos del rock.

Además de su virtuosismo musical, Hendrix también desafió las expectativas culturales y raciales de su tiempo. Como un hombre negro en una industria musical dominada por artistas blancos, enfrentó obstáculos, pero su talento y su presencia escénica carismática le abrieron las puertas a un público diverso y ávido de nuevas experiencias sonoras.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.