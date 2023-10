LA HABANA, Cuba.- En 1975 salía al mercado el álbum A Night at the Opera, de la banda Queen, con un sencillo de presentación que se propuso romper —y lo hizo— todos los estándares del típico single de rock. “Bohemian Rhapsody” había sido escrita por Freddie Mercury sobre la idea de una rapsodia clásica mezclada con elementos de la música popular. Fue una apuesta loca y arriesgada, pero su autor no dudó, ni por un momento, de su éxito.

Nadie la entendió en su momento. Todavía hoy el himno de Queen sigue siendo un enigma. Quizás sin proponérselo, tratando de explicar un poco de dónde había salido aquella obra descomunal, terminó sugiriéndole al público que lo mejor era escucharla y que cada quien se construyera su propio significado.

En realidad, la música de “Bohemian Rhapsody” es tan sublime y poderosa que la letra jamás ha sido un problema, salvo para aquel productor que la halló anticonvencional y demasiado confusa, augurándole un fracaso estrepitoso en la radio. Por aquella época era impensable colocar un tema de seis minutos y esperar que se convirtiera en un hit. El rock era, y debía seguir siendo, lo más simple (comercial) y breve posible. “Bohemian Rhapsody” era demasiado.

Obviamente, el productor se equivocó. El 31 de octubre de 1975 se escuchó por primera vez aquella maravilla que abre con un intro coral, seguido de la hermosa balada en la voz de Freddie Mercury, el espectacular solo de guitarra de Brian May, la sección de ópera, el rock duro y la coda, un repliegue magnífico de la instrumentación que marca un sentido circular, un ciclo perfecto.

Cuando fue publicada como sencillo, “Bohemian Rhapsody” escaló hasta el primer puesto de las listas británicas. Fue un éxito comercial —y cultural— rotundo. En 1991, tras la muerte de Freddie, volvió al puesto número uno. Con más de dos millones de copias vendidas, se convirtió en el tercer sencillo más rentable de todos los tiempos en el Reino Unido.

“Bohemian Rhapsody” ha sido incluida entre las cien mejores canciones de rock de todos los tiempos. Probablemente la mejor por lo atrevido de su estructura, su desbordada emocionalidad, los cambios abruptos de tono, estilo y tempo sin perder de vista la base melódica. Nadie, rockero o no, de cualquier generación, permanece indiferente al escucharla.

