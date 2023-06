Ciudad de México, México.- Aylín tenía claro que ella sería artista. Por eso cuando tenía apenas ocho años comenzó a estudiar danza folclórica y ballet clásico en Cuba.

Luego la pasión por el baile la cambió por la actuación e ingresó al Instituto Superior de Arte donde estudió arte dramático. En pleno período especial, la artista abandonó Cuba y se instaló en México.

En tierra azteca, la cubana de ojos azules comenzó haciendo comerciales y posó para varias revistas de adultos. Poco a poco la belleza y talento de Mujica le abrieron paso en la industria de la televisión.

Para el año 2006, Aylín entra a trabajar a Telemundo donde participa en diversas telenovelas como “Marina” (2006), “Niños ricos, pobres padres” (2009), “Aurora” (2010), “Corazón valiente” (2012) y “Los miserables” (2014). Para 2018, aparece en Univisión por primera vez en la telenovela “La bella y las bestias”. Destaca sobre todo en sus papeles como villana.

Próximamente quienes siguen sus telenovelas podrán verla en “Juego de mentiras”, cuyo estreno está previsto para 2023.

Sobre esta producción de Telemundo, la propia cubana adelantó: “es un thriller. Todo el mundo es sospechoso, todo el mundo parece que es el asesino; hasta nosotros estamos confundidos porque no sabemos en qué para toda esta historia increíble que quieres leer más y más. Mientras avanzas estás diciendo ‘este es el asesino, este es el asesino’”.

A sus 49 años y con tres hijos, la cubana no solo se mantiene en un lugar privilegiado de la industria de dramatizados, también ha tenido la oportunidad de probarse en el cine.

En el séptimo arte actuó en “Desde dentro” (2015), “A propósito de Alexa” (2007), “Mi amor secreto” (2006), “Los cómplices del infierno” (1995), “El castrado” (1995) y “El jinete de acero” (1994).

En cuanto a teatro, también ha pisado las tablas en obras como “Hijas de su madre” (2017), “Celia, el musical” (2016), “Obscuro total” (2014), “Manos quietas” (2012), “Drácula” (1999), “The Best Little Whorehouse in Texas” y “La Cenicienta”.

Con una trayectoria de 30 años como actriz, Aylín recibió su estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México y se convirtió en la primera cubana en ostentar este reconocimiento.

