MIAMI, Estados Unidos. – Pese al aluvión de críticas que ha recibido la película Blonde desde su estreno, la actriz cubana Ana de Armas ha salido ilesa. La interpretación de la joven de 34 años, que da vida a la mítica Marilyn Monroe en dicha cinta, ha sido aclamada por los críticos y el público.

Es así que De Armas ha encabezado la lista de nominaciones en la categoría de mejores actrices protagónicas en los principales premios cinematográficos de esta temporada.

Con el anuncio del pasado martes, la joven alcanzó lo que ninguna otra actriz cubana ha logrado hasta hoy: ser nominada a los Premios Óscar.

En ese punto, De Armas ya sumaba una nominación a los Globos de Oro (la segunda de su carrera) y otra a los BAFTA por su papel en Blonde. Mientras que en los Globos de Oro triunfó la actriz australiana Cate Blanchett por su actuación en la película TÁR, el BAFTA aún está pendiente (será anunciado el próximo 19 de febrero).

En la carrera por el Óscar, De Armas competirá con Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), Michelle Williams (Los Fabelmans) y Cate Blanchett (TÁR).

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En el estreno mundial de Blonde, en septiembre pasado durante el Festival de Cine de Venecia, De Armas fue ovacionada durante 14 minutos.

Sobre su trabajo en el filme la actriz ha declarado: “Blonde es la película que siempre soñé hacer, y muchas veces en mi carrera pensé que nunca tendría la oportunidad de hacer algo como esto, y no me refiero solo a interpretar a Marilyn Monroe, que era impensable para muchos ”, sino también “a la oportunidad que realmente me haría sentir que me estaba liberando de las etiquetas, que me permitiría llevarme a mis límites, de hacer algo innovador que me probaría a mí y a otros latinos que podemos hacer cualquier cosa si se nos da la oportunidad”.

Ana de Armas hizo su debut en Hollywood en 2015, con una actuación en Knock Knock. Posteriormente participó en Blade Runner 2049, secuela de la icónica cinta de ciencia ficción Blade Runner. Por su interpretación en Puñales por la espalda obtuvo su primera nominación a los Globo de Oro. En 2022, además de Blonde, estrenó Aguas profundas y El agente invisible.

