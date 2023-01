MADRID, España.- La cubana Ana de Armas se encuentra entre las nominadas a los Premios BAFTA en la categoría Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme Blonde.

“Estoy encantada. Esto es un sueño. Muchas gracias BAFTA”, publicó la actriz en una historia de Instagram tras conocer la noticia.

De Armas compite con Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Emma Thompson (Good luck to you, Leo Grande) y Michelle Williams (The Fabelmans).

Por su actuación en el filme de Andrew Dominik la cubana también fue nominada este año a los Globos de Oro. Aunque el premio fue para la australiana Cate Blanchett, durante la velada de premiación De Armas fue elogiada por el reconocido actor Colin Farrell, quien, al recibir su premio a Mejor Actor de una Película Cómica o Musical, de manos de la joven, le dijo: “Ana, me ha parecido impresionante tu actuación”.

Esta nueva nominación podría ser un paso más hacia los Premios Oscar 2023.

En este sentido, el medio español Los40 consideró: “Puede que aún esté celebrando su paso por los Globos de Oro 2023 —pese a no haber sido premiada—, aunque ahora a Ana de Armas le han vuelto a dar una buena noticia con los Premios BAFTA. De hecho, es algo que podría llevarla directa a los Premios Oscar 2023”.

Blonde “no ha destacado por su gran número de nominaciones, aunque sí ha conseguido llamar la atención de mucha gente con la única que ha logrado tener. ¿La razón? Ana de Armas vuelve a ser candidata al premio, como ya lo fue en los Globos de Oro”, agrega la publicación.

Los nominados a los premios BAFTA fueron anunciados este jueves por la Academia Británica de Cine. Los galardones se entregarán el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. La gala de premiación contará con la conducción del actor suazi-británico Richard E. Grant.

Lista de los nominados a los premios BAFTA 2023

Mejor película

​Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Mejor dirección

Edward Berger (Sin novedad en el frente)

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Park Chan-wook (Decision to Leave)

Dan Kwan & Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Todd Field (Tár)

Gina Prince-Bythewood (La mujer rey)

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (La mujer rey)

Danielle Deadwyler (Till)

Ana de Armas (Blonde)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actor protagonista

Austin Butler (Elvis​)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Daryl McCormack (Buena suerte, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

Dolly de Leon (El triángulo de la tristeza)

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Carey Mulligan por Al descubierto

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Albrecht Schuch (Sin novedad en el frente)

Micheal Ward (El imperio de la luz)

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Imperio de la luz

Top Gun: Maverick

Mejor montaje

Sin novedad en el frente

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Mejor guion original

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

​Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

​Steven Spielberg & Tony Kushner (Los Fabelman)

​Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

