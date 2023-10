MADRID, España.- La actriz cubana Odelmys Torres, quien diera vida al personaje de Cecilia en la popular serie Calendario, se encuentra residiendo en Madrid, aunque, según confiesa, “nunca había pensado irse de Cuba”.

En reciente entrevista con YucaByte, la joven explicó que se rehusaba a la idea de abandonar el lugar donde nació.

“Sí, quería viajar, conocer. Pero un día me levanté y supe que quería que mis hijos nacieran en otro sitio. Y eso llevaba una preparación, por lo que había que dar el paso sí o sí: ya. Me costaba mucho mirar hacia adelante y visualizar las cosas que quería, así que nada… aquí estoy. Resumen: mi familia y mis hijos que vendrán son mi mayor motivación”, dijo en este sentido.

En conversación con el citado medio también habló de su llegada a Calendario; algo que surgió de una forma sorpresiva, cuando la directora Magda González la contactó para el papel.

Odelmys Torres había trabajado en el teleplay Para toda la vida, también dirigido por Magda González.

“Yo siempre digo que ese fue como el casting, ja ja ja. Ya después que salió el telefilme, que Magda iba a comenzar con los castings… supongo, no lo sé, estábamos en el medio del COVID-19, me llama un día a la casa (yo estaba cocinando, unos garbanzos que, por supuesto, se quemaron, ja ja ja) y me dice: ‘Oye, voy a hacer una serie y quiero que te leas este personaje’. Quedé en shock con la propuesta, lo juro… pero el infarto fue cuando me leí a Cecilia. La llamé y le dije: ‘¿Tú estás segura?’. Me dijo: ‘Pero claro. ¿Sí o no?’. ‘Bueno, si tú estás segura… pues sí’, le respondí. Y ahí está”, relata la actriz, cuyos inicios de carrera se remontan a un taller de actuación y al Grupo de Teatro para Actores Aficionados “Olga Alonso”.

Al hablar su nueva etapa en España, donde ya su pareja residía desde hacía algún tiempo, recuerda su niñez: “Fui bailarina española por diez años y esa fue una de las mejores etapas de mi infancia: la disfruté tanto… y también sufrí, lógicamente por cuestiones del peso. Supe en esa etapa, también, que no iba a ser bailarina. Sin embargo, la conexión que tengo con España creo que nació de ahí”.

No obstante, la actriz reconoce que extraña a su familia y amigos en Cuba, a muchas personas que quiere, y “el calorcito de la gente”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.