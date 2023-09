Ciudad de México, México.- Las autoridades cubanas prohibieron la tradicional procesión nocturna que culmina las celebraciones por el día de la Virgen de la Caridad el próximo 8 de septiembre, en Esmeralda, provincia de Camagüey,

Esta arbitraria decisión fue tomada por el la sede del partido local sin tener en cuenta a la iglesia. Aunque no dieron explicaciones los detonantes podrían ser la frontalidad del cura de la comunidad respecto al gobierno y el miedo a una protesta en medio de la aguda crisis que se vive.

Al respecto, el padre Alberto Reyes, párraco de esa comunidad, se quejó en Facebook de que las autoridades decidieran unilateralmente mover el horario de las actividades religiosas para evitar la marcha en la noche

“Mi idea, y la del consejo parroquial, y la de la comunidad cristiana de Esmeralda era celebrar la misa en la noche, y luego, salir en procesión. Pero no podrá ser así, porque la decisión inapelable del único Partido que existe en este país ha dicho que no, que no puede ser en la noche, que tiene que ser a las 6.00 de la tarde. Y no hay explicación, no hay apelación posible. El Partido ha hablado, el Partido ha decidido, y su decisión no admite réplica: o se acepta o no hay procesión, aunque sea a una hora en la que el sol y el calor son agobiantes”, escribió el sacerdote en la red social.

El padre Alberto expresó que, sin otra opción, la procesión será realizada bajo las condiciones del régimen que considera una dictadura.

“Luego vienen las molestias gubernamentales cuando decimos en público que en Cuba no se respeta la libertad religiosa, luego las autoridades se quejan ante el obispo cuando decimos en alto que esto se llama dictadura, que somos un pueblo maniatado y amordazado. Luego se alarman los órganos represivos cuando aquí y allá la gente explota y grita ‘Patria y Vida’, y ‘Libertad’, y ‘Cambio de sistema’. Si como Iglesia no podemos decidir ni siquiera la hora de una procesión, ¿qué puede esperar este pueblo?”, sostuvo.

El sacerdote también cuestionó que mientras las autoridades cubanas monitorean al milímetro las actividades que pueden resultarles sospechosas, y preparan el despliegue de los agentes que ‘cuidarán’ meticulosamente cada paso de cada procesión; crece el hambre. Del mismo modo sostuvo que “faltan los medicamentos, se reduce el combustible, se hunde la vida de la gente”.

El párroco, conocido por su postura crítica hacia el gobierno, señaló que lo único para las autoridades lo único “importante es responder a los que se han aferrado al poder y parecen decididos a no soltarlo aunque este pueblo se caiga a pedazos”.

En una entrevista con la agencia española de noticias EFE durante su visita a Madrid en abril pasado, el sacerdote de la Diócesis de Camagüey dijo que dos años después de las marchas masivas del 11 de julio de 2021, otras de esa magnitud estaban “a la vuelta de la esquina” porque “la gente está harta”.