MIAMI, Estados Unidos. – El sacerdote cubano Alberto Reyes realizó una enérgica publicación en Facebook en la que llama a la reflexión sobre las actuales circunstancias en Cuba y cuestiona los resultados del llamado proyecto revolucionario.

“Sesenta y cuatro años es tiempo más que suficiente para darse cuenta de que el proyecto llamado ‘Revolución Cubana’ no funcionó, porque no trajo progreso, ni logró su ideal del ‘hombre nuevo’, ni solucionó los problemas que prometió solucionar, ni conquistó, a la larga, el corazón del pueblo”, escribió el sacerdote.

Reyes subraya que seis décadas son “mucho tiempo gastando la existencia en un presente de sobrevivencia, sin horizontes, sin sueños, sin futuro”. Añade además que los dirigentes cubanos han mantenido su poder “a través del miedo, de la desconfianza de unos contra otros, de los discursos de odio, de la exclusión sistemática del que alzaba una voz diferente, de la represión que no conoce límites y que es capaz de traspasar las fronteras de lo humano”.

Reyes no solo cuestiona el presente, sino que se pregunta por el futuro: “¿a dónde vamos?, ¿qué futuro, qué esperanza, qué incentivo para vivir aquí podemos esperar?”.

El sacerdote cubano dirige su cuestionamiento a los dirigentes del país y a aquellos que mantienen las estructuras de poder, preguntando: “¿es que no ves?, ¿es que no sufres?, ¿es que no tienes familiares, amigos, vecinos, conocidos… que te dicen una y otra vez ‘no puedo más’ o ‘hasta cuándo va a ser esto’?”.

Asimismo, Reyes denuncia la precariedad en la Isla, señalando que cualquier área de la vida ciudadana entra en la categoría de “problema”: “la comida, las medicinas, el transporte, el estudio, la vivienda, el costo de la vida, la atención a los ancianos…”. Además, alerta sobre la desilusión de los jóvenes y el hastío generalizado entre la población.

El sacerdote critica la situación de la familia cubana, que ha sido “fracturada continuamente por la emigración, por las ‘misiones internacionalistas’, por las guerras que hemos librado y que al parecer seguiremos librando en geografías totalmente ajenas”.

Finalmente, advierte que, si bien se habla de “resistencia creativa” a los cubanos, no se les ofrecen medios para crear, ni libertad para ejercer su creatividad y la posibilidad de un fruto tangible.

Reyes concluye: “Si lo ves y no te cuestionas, y no haces nada, o ni siquiera empiezas a preguntarte qué podrías hacer para generar un cambio real, entonces no solo has elegido la condición de esclavo, sino que has decidido construir tu vida sobre el sufrimiento doliente de tu propio pueblo”.