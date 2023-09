Ciudad de México, México.- El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba informó que al cierre del día de ayer, 2 de septiembre, se encuentran ingresados 22 pacientes, sospechosos 14 y confirmados activos 8 casos de Covid-19.

La información difundida por la Agencia Cubana de Noticias detalla que se realizaron un total de 194 muestras para la vigilancia, resultando positivas dos de ellas.

Ambos casos confirmados(uno del sexo masculino y oro del femenino) fueron contactos de casos diagnosticados previamente. Los dos pacientes presentan los síntomas del virus y están bajo vigilancia médica.

Los dos nuevos casos diagnosticados son cubanos menores de 20 años, indca la información oficial.

El país acumula 14 millones 386 mil 180 de muestras realizadas y 1 millón 115 mil 121 positivas.

El pasado mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el coronavirus SARS-CoV-2 ya no es una emergencia pública internacional. No obstante, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, advirtió que esto no significa que el COVID-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud pública.

La pandemia fue catalogada como emergencia de salud pública el 30 de enero de 2020. En aquel momento, fuera de China se habían notificado menos de 100 casos y ninguna muerte. Desde entonces, el COVID-19 ha causado casi 7 millones de muertes notificadas, pero se estima que el número real de víctimas es varias veces superior, alcanzando al menos 20 millones.

En Cuba las muertes superaron los 8 mil personas y las instalaciones de salud colapsaron durante la época más cruda de la pandemia