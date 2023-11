SAN LUIS POTOSÍ, México.- Durante casi 30 años los cubanos escucharon semanalmente su saludo: “Buenas noches, amigos de La Gran Escena”. María Victoria Gil, el rostro y la voz detrás del programa, se despidió a los 29 años de aparecer en el espacio televisivo.

En 2014, se despidió para siempre de De La Gran Escena. Aunque hizo una extensa carrera en la televisión, su incursión en este universo sucedió casi al azar, como ha contado en entrevistas.

María Victoria, nacida el 13 de octubre de 1956, era abogada en el puerto pesquero de La Habana y a su vez colaboraba en el programa Listo Estudio y otros, vinculados al mundo del arte. Allí sentó sus bases y enfrentó disímiles retos que la condujeron a la gran pantalla.

Gil Fernández fue miembro del equipo fundador del programa De la Gran Escena, impulsado por el director José Ramón Artigas, y su guionista, Orlando Quiroga.

Desde 1985 figuró como la principal presentadora. Junto a ella desfilaron Omar Moinelo, Edmundo García, Abel Álvarez, Rody Reyes y Niro de la Rúa.

Ahora, la abogada y expresentadora vive en Tenerife, España, junto a su hijo Daniel Alejandro Trujillo Gil. Siendo hermana del ministro de Economía del régimen, Alejandro Gil, María Victoria ha corrido con suerte.

Graduada de Derecho en la Universidad de La Habana en 1981, realizó varios posgrados de psicología y medicina forense, y más recientemente un curso online de naturopatía y terapias alternativas, lo cual le permitió abrir una consulta privada sobre esos temas y otros.

Gil aparece como propietaria del conocido club nocturno Habaneciendo, situado en la calle Neptuno, un sitio financiado con el dinero que le proporciona su trabajo en el Centro Médico de Tenerife, un local de masajes y medicina natural que abriera en 2017, tras recibirse como terapista en el Instituto Superior de Estudios de la Salud, de España.

María Victoria Gil en su centro médico (Facebook: Naturopatia Tenerife)

“Hay periodistas que no tienen ética suficiente y dicen que lo que he logrado aquí ha sido gracias al dinero que Alejandro Gil se roba de Cuba mientras la gente allá pasa tantas necesidades. Lo que no saben es que mi clínica es el resultado de mi esfuerzo personal, de mis ahorros cuando era presentadora del Buena Vista Social Club y, además, de la hipoteca que tengo a mis 64 años”, dijo en una entrevista con Abel Álvarez.

En más de una ocasión ha salido en defensa de su hermano. “Sencillo, dedicado, estudioso, inteligente, sacrificado. Habita con su familia en el mismo apartamento deteriorado de siempre, en Calzada y K. No se beneficia de su cargo”, dijo después de nombrado ministro del régimen de Díaz-Canel.

Por estos días la exlocutora recibió la visita del crítico de cine Frank Padrón Nodarse, quien se encuentra en España desde hace varios días.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.