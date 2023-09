Ciudad de México, México.- Las exportaciones cubanas de bienes a la Unión Europea (UE) han disminuido casi a la mitad desde 2012 a la fecha. Actualmente los principales rubros que aún la isla caribeña vende a la UE son alcohol y tabaco.

En un hilo de X (antes Twitter) Erik Jennische, director para América Latina de Civil Rights Defenders, destaca que pese a los esfuerzos de la UE por incrementar el comercio, la isla no ha podido responder.

El activista compara el decrecimiento de las exportaciones cubanas si se comparan con los bienes que desde República Dominaca llegan a Europa. Estos últimos eran inferiores a los de Cuba en 2012 y ahora son cuatro veces superiores a los de la isla comunista.

“Culpar al embargo estadounidense para la destrucción total de la economía cubana es ridículo, especialmente cuando la crítica proviene de la UE”, escribió Jennische y acompañó su publicación de gráficos donde se muestra el declive de la economía cubana.

Cuban exports of goods to the EU have decreased by almost half since 2012, and what remains is mainly alcohol and tobacco, despite all the efforts by the @eu_eeas to increase trade. This is particularly remarkable as… (1/3)https://t.co/geNqmEn4Fc pic.twitter.com/qntGrnpgEh

