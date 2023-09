MADRID, España.- El líder opositor y preso político cubano Félix Navarro Rodríguez ha perdido el conocimiento en dos ocasiones en la prisión de Agüica, en Matanzas, donde cumple una condena de nueve años de privación de libertad.

La denuncia del delicado estado de salud del activista fue hecha a Martí Noticias por su hija, la Dama de Blanco y también presa política Sayli Navarro Álvarez.

Sayli Navarro, sentenciada a ocho años de cárcel, el pasado viernes fue traslada a la prisión de Agüica, pues le correspondía la visita familiar intercarcelaria. Durante la vistita comprobó que los signos de la diabetes que padece su padre han empeorado.

En una llamada telefónica con su madre, Sonia Álvarez, Sayli explicó que el 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del centro penitenciario. “Ya le habían puesto una inyección en vena y lo habían inyectado en la nalga. Aun así, la glicemia la tenía en dos. Le dieron un vaso de agua con azúcar y cuando le volvieron a hacer la glicemia, él no recuerda en cuánto fue que le dijeron que la tenía. Félix Navarro regresó por sus propios pies a su cubículo”.

En la llamada, a la que tuvo acceso Martí Noticias, agrega que este 14 de septiembre “se volvió a repetir la misma escena: en el horario del recuento por la mañana, los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio de sí. Tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento, o sea [cuando recuperó el conocimiento], lo habían inyectado en vena, pero en esta ocasión no pudieron hacerle la glicemia, porque no había ‘tirillas’ en el penal, entonces no se supo en cuánto tenía el azúcar”.

Preocupada por el estado de salud de su padre, en la visita intercarcelaria le insistió: “Tú tienes que estar al tanto, tú tienes que estar alerta, porque tú no estás ni en tu casa ni con amigos”.

“Me llama poderosamente la atención que él no se ha recuperado, y tiende a seguir bajando de peso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque hasta ahora no había sucedido. Después de esos incidentes, ellos [los médicos de la prisión] no lo han visto, no han hecho nada más, no le han hecho ningún seguimiento”, agregó.

A comienzos del mes en curso trascendió que a Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (PDPLB), las autoridades carcelarias le negaron el cambio a un área dedicada a adultos mayores, a pesar de sus 70 años, y que así lo establece la ley.

Navarro, preso político de la Primavera Negra de 2003 y promotor de Cuba Decide, fue condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio de 2021, en el contexto de las protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla en esa fecha.

El opositor fue arrestado tras presentarse en la estación policial del municipio Perico para indagar sobre el destino de varios manifestantes que se encontraban bajo arresto.

En iguales condiciones fue detenida y procesada su hija. Desde el juicio de apelación, en abril del pasado año, Sayli permanece recluida en el centro penitenciario conocido como Bellotex, cumpliendo una sentencia de ocho años.

En mayo de 2023 Sayli fue nominada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad, que entrega la organización checa Forum 2000, fundada por el dramaturgo y defensor de los derechos humanos Václav Havel (1936-2011).