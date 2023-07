Ciudad de México, México.- Liuba María Hevia, como tantos cubanos, creció sin conocer la obra de Celia Cruz porque la artista, a pesar de su talento y fama internacional, estaba prohibida en la isla. Según contó Hevia en su página de Facebook, la oyó por primera vez cuando, ya adulta, dos profesores de la escuela Rafael Somavilla del ICRT, tuvieron tuvieron el valor de mostrarle su música.

“Sinceramente quedé, quedamos petrificados con tu voz, tu ritmo y la magia única de tu interpretación”, expresó la artista en referencia a esa anécdota.

Posteriormente Liuba continuó escuchándola en Colombia donde era muy seguida, pero no la mostraban en Cuba

Hoy 16 de julio, cuando se conmemora el 20 aniversario de la muerte de la guarachera Liuba María le dedicó un emotivo texto. Su principal petición es que Cruz reciba en un su tierra natal el homenaje que merece y le ha negado la dictadura.

“Cuba tiene una deuda contigo, y espero que la salde, porque no hacerlo sería convertir en eterna esta injusticia para nuestra música y nuestra cultura”, expresó.

“Que al grito de ¡Azúcar!, el pueblo cubano cante y baile con tu música y te rinda el homenaje multitudinario que mereces”, concluyó

Celia no pudo enterrar a sus padres

En el libro autobiográfico Celia, Mi Vida, la cantante narró que el régimen de la Isla no le permitió regresar a su tierra para despedirse de su madre, muy enferma, ni tampoco enterrarla. Dos años antes había fallecido su padre y Celia tampoco pudo despedirse.

“Me castigaron por salir de Cuba no dejándome regresar para enterrar a mi mamá. El día que la sepultaron en el cementerio de Colón sentí una rabia y una desesperación tan profundas que apenas podía con ellas. Ese día pensé que se me iban a secar los ojos de tanto llorar. Fue entonces que decidí no pisar nunca más suelo cubano hasta que no desapareciera ese sistema”, escribió la artista.

“Y por las dudas de que no desaparezca antes de que me muera, ya me compré un terreno en un cementerio de la ciudad de Nueva York. Mientras Castro esté en el poder me rehúso a que me entierren en Cuba, aunque eso signifique que no reposaré al lado de mi Ollita en el cementerio de Colón”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.