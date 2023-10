SAN LUIS POTOSÍ, México.- Familiares de un joven de 29 años asesinado en la provincia Las Tunas el pasado 15 de octubre pidieron justicia para que el asesino sea juzgado.

En declaraciones en condición de anonimato a Cubanet, un familiar de Luis Ángel Cabrales Aguilera contó que el joven fue apuñalado en el corazón y murió al instante.

Aunque las autoridades detuvieron al asesino ese mismo día, el 16 de octubre lo trasladaron a un hospital psiquiátrico alegando que padece enfermedades mentales.

La fuente argumentó que se trataba únicamente de una mentira para escapar de la justicia, pues la familia del agresor tiene cierta influencia.

“Que este asesinato no quede impune, ya que a este agresor de nombre Yoan Veloz Rodríguez Escobar por influencia y el poder del dinero lo están haciendo pasar como un individuo con problemas mentales. Los protogonistas de la violencia social y del homicidio en particular no suelen ser enfermos mentales, sino más bien en su mayoría individuos con trastorno de la personalidad antisocial”, escribió en Facebook una prima del fallecido.

Luis Ángel dejó al morir tres niñas pequeñas. Según ha trascendido en redes sociales y han confirmado otras fuentes en calidad de anonimato, el joven habría sido víctima de una pelea con otro individuo. El agresor, usando un arma blanca, lo atacó primero.

Muchos jóvenes han muerto en una oleada de violencia que se ha desatado en Cuba.

También en esta provincia aconteció el asesinato de un adolescente de 16 años a finales de septiembre.

Trece jóvenes detenidos e investigados por la policía podrían afrontar procesos penales si son hallados culpables por el homicidio de Leandro Baró Lameiro. El joven fue brutalmente apuñalado el sábado 30 de septiembre y falleció en la madrugada siguiente en el hospital pediátrico de esa ciudad.