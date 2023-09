Ciudad de México, México.- Un cubano identificado como Juan Alberto continúa desaparecido después de salir de su casa hace 72 horas. El hombre reside en Cauto Embarcadero, provincia de Granma, al oriente de la isla.

Su familia ha acudido a las redes para pedir ayuda para localizarlo. Juan salió de su casa en una moto al mediodía del jueves 31 de agosto y no ha regresado.

Sus allegados temen que haya sufrido un asalto para quitarle el vehículo.

El hombre se trasladaba en una moto Taeko AX100 roja.

Los últimos reportes de personas que lo vieron lo ubican cerca del río Cauto e indican que llevaba un hombre atrás.

Su sobrina Daniela Castillo, quien se ha mantenido actualizando sobre elcaso en redes, expresó que siguen sin noticias de su tío.

“Bueno van a ser casi 72 horas de la desaparición de mi tío y hasta el momento nada, ni vivo ni etc, la búsqueda es aún intensa, esperemos que mañana los resultados sean diferentes, dar las gracias a muchas personas que han aportado elementos de interés y a los que aún pueden ayudar por favor. Él puede estar vivo aún. Suplicando su salvación. No hagamos más difícil esta situación. Esa moto en la que andaba esta en el poder de alguien que no tiene corazón, en fin. Se suplica que cualquier información se comparta por esta vía o por el móvil 52069660 o el fijo 23824306”, pidió Castillo.

El pasado junio, el médico cubano Pablo Corrales, residente en el municipio habanero de Marianao salió de su casa a comprar gasolina y nunca regresó. Durante días su familia y amigos lo buscaron y pidieron en redes ayuda para encontrarlo.

Después de cuatro días con su teléfono apagado, el cuerpo del médico de 53 años fue encontrado sin vida. Lo asesinaron para robarle su moto.

El Estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desaparecidas, ni siquiera si se trata de menores de edad, como la alerta Amber usada en Estados Unidos. Por ello, la ciudadanía suele acudir a las redes sociales buscando ayuda, aunque no siempre resulte.

Para denunciar los casos de desaparición, se recomienda que los familiares rellenen la ficha para alertas de desaparecido que hacen la búsqueda y la presión a autoridades más efectivas.

Estas fichas deben contener los siguientes datos:

Nombre completo