SAN LUIS POTOSÍ, México.- Esta semana, el ajedrecista cubano Leinier Domínguez derrotó a su homólogo holandés Anish Gir. El lanzador Miguel Neira abandonó la concentración del equipo Cuba en el Campeonato Panamericano Sub-23. La heladería Coppelia reabrió al públlico con helado, pero sin dulces.

El ajedrecista cubano GM Leinier Domínguez derrotó a su homólogo holandés Anish Giri y ocupa la segunda posición de la prestigiosa Copa Sinquefield, última parada del Grand Chess Tour 2023.

“Bolas justas, chiquitas y capadas”. Así fue la oferta de helado que encontraron los cubanos que visitaron este martes la heladería Coppelia, que reabrió al público tras varias semanas cerrada.

El lanzador zurdo Miguel Neira (19 años) abandonó la concentración del equipo Cuba que interviene en el Campeonato Panamericano Sub-23 con sede en Managua, Nicaragua.

Hace aproximadamente cuatro años que Lisandra Torres Castillo salió de Cuba y comenzó un periplo lleno de dificultades que la ha llevado hasta Tapachula, ciudad fronteriza del sur de México. Hace todavía más tiempo que se convirtió en medallista en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015.

Una adolescente de 15 años fue asesinada en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, confirmaron a CubaNet dos fuentes allegadas a la familia de la víctima.

El canal de televisión ruso Zvezda emitió imágenes inéditas de túneles secretos en Cuba que esconden armamento y parque militar de la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El caso de los seis galenos de Bayamo enjuiciados y posiblemente condenados a prisión, más lo ocurrido en Camagüey con el doctor Felipe Peña Yermat, pone las cosas bien difíciles al ya impopular régimen cubano.

El empresario Hugo Cancio ha concedido una entrevista poco convincente donde intenta justificarse y defenderse de las suspicacias que despiertan los ventajosos negocios que el régimen castrista le permite hacer en Cuba desde 2004.

No es posible para la inmensa mayoría en Cuba pagar más por un dólar, a no ser como acto de desesperación del que emigra, empujado a vender sus propiedades por el precio que sea, por tal de no marcharse con las manos vacías.

El 2 de diciembre de 1993 murió en Medellín, Colombia, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. En su afán por enviar la droga hacia Estados Unidos, Escobar encontraría un aliado secreto: el régimen comunista de Fidel y Raúl Castro.

