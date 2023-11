LA HABANA, Cuba. – El caso de los seis galenos de Bayamo enjuiciados y posiblemente condenados a prisión, más lo ocurrido en Camagüey con el doctor Felipe Peña Yermat, pone las cosas bien difíciles al ya impopular régimen cubano. Y no solo frente a un gremio médico enojado sino con una ciudadanía que está observando muy alarmada la incapacidad desbordada de quienes se hacen llamar “dirigentes”, incluso con respecto al caso de los dos médicos que comercializaban sus servicios en Kenya y sobre los que, a casi cinco años del secuestro, aún no hay nuevas noticias.

La incapacidad y la hipocresía, porque en buena lid esta última ha sido la manera en que han intentado disimular la primera, en tanto la falta de insumos en los hospitales son el resultado de una malísima gestión por parte de un gobierno que tiene para importar autos con destino al turismo pero no ambulancias, que se gasta en eventos internacionales, festivales, viajes, reuniones, actos políticos, represión política y congresos lo que debiera invertir en importar medicamentos o producirlos.

Además del disgusto y las protestas —que en cualquier momento pudieran traspasar las redes sociales—, el Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la situación en los centros hospitalarios donde el éxodo de profesionales ya era un dolor de cabeza para el Ministerio de Salud, pero sobre todo para enfermos y familiares, desde mucho antes de la pandemia (y del “reordenamiento económico”), cuando igual quedó demostrada la fragilidad de un sistema que se pregonaba como paradigma ante el mundo y que, bajo una emergencia de tal envergadura, se descubrió como un globo que les estalló en las manos.

A los cientos de médicos que por los bajos salarios pidieron la baja del sector, se unieron más tarde los que gritaron “¡basta!” por causa de las exigencias absurdas de los “dirigentes” —que entre otras barbaridades obligaban a manipular las estadísticas para así “disminuir” en los reportes oficiales el número de muertes por COVID-19— y por las malas condiciones de trabajo.

Ahora, según se lee en las publicaciones de quienes protestan, serán muchos más los que colgarán las batas blancas para no arriesgarse a ser encarcelados cuando, en futuras muertes de pacientes por falta de recursos, el régimen intente quitarse de encima la responsabilidad, juzgándolos por “negligencia médica”.

No es necesario un informe oficial del MINSAP para saber lo que ocurre. Basta con acercarse a una clínica u hospital intentando ser atendidos para descubrir no solo la precariedad de las instalaciones sino la falta de personal, lo cual ha conducido a un caos donde solo recibe atención quien puede pagarla (por la izquierda), quien resuelve una consulta con socios en centros hospitalarios destinados exclusivamente a la élite dirigente y militar (para los que no faltan los recursos) o quien tiene cómo conseguir no solo el medicamento sino incluso hasta el instrumental quirúrgico, el colchón de la cama, la dieta especial, el donante de sangre y hasta el transporte de regreso a casa porque las ambulancias andan mucho más escasas que los carros fúnebres.

A partir de estos acontecimientos, ya ningún médico en Cuba se atreverá a intentar salvarnos cuando no tenga en sus manos los recursos. Ninguno improvisará, nadie se arriesgará, nadie inventará “con lo que tenga”, de modo que estaremos mucho más perdidos que antes.

Al condenar como criminales a unos buenos profesionales que solo intentaban ayudar con lo poco que tenían, el régimen igualmente nos está condenando a todos a morir sin atención médica, porque esa, precaria y sin recursos, es la única ayuda que podían ofrecernos los profesionales de buen corazón. Pero bajo dictaduras como la de acá, tener buen corazón es un problema.

Aunque es lamentable lo que ha salido a la luz en Bayamo (porque en realidad son abusos que ocurren todo el tiempo en todas partes de Cuba, y no solo en cuestiones de salud) igual ha servido como buen zarandeo para quienes aún necesitan que el fuego les caliente el pellejo para reaccionar, así como para los que aún no alcanzan a ver cuán peligroso puede ser interpretar libremente ese disparate de la “resistencia creativa” que no es más que el modo “lindo” de decirnos “sálvese el que pueda”.

Desde la perspectiva del pueblo, la “resistencia creativa” es para cocinar cáscaras de plátano y yuca, para transportar ataúdes en carretas tiradas por tractores, para construir viviendas con fango, fingir que podemos curar el cáncer con veneno de alacrán y eliminar un virus con goticas homeopáticas bajo la lengua (esos disparates han sido aprobados por el mismísimo MINSAP). Pero desde “allá arriba”, desde la perspectiva de sus “creadores”, la “resistencia creativa” es la cortina de humo tras la cual una élite cocina y come carne, entierra a sus muertos en ataúdes de maderas preciosas, se transporta en Mercedes Benz, construye mansiones y hoteles, y se cura el cáncer y vive más de 90 años por obra y gracia no del sistema de salud sino de los medicamentos importados.

La “resistencia creativa” sirve solo para fingir, ocultar, disfrazar, nunca para salvar una vida porque si sale mal, el que empuja no se dará golpes. El régimen comunista siempre pondrá su salvación por encima de todo y no le importará llevar a prisión al chivo expiatorio de turno, así sean estos médicos de Bayamo o la familia que ha terminado pagando por la muerte de tres niñas en La Habana Vieja cuando es evidente quiénes son los culpables de la caída de aquel fatídico balcón.



