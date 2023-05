Ciudad de México, México-.En medio de la actual polémica por la cancelación de varios de sus conciertos en España, el cantante cubano Israel Rojas, director del grupo Buena Fe, negó conocer la existencia de presos políticos en Cuba.

En entrevista, concedida a la periodista Milena Recio, de la revista OnCuba, Rojas aseguró que, hasta donde él sabe, no hay personas en prisión por haber salido a manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021.

“Que yo conozca, no. Y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me la hace saber… Podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así. Yo no estoy en todas”, aseguró el músico, a pesar de que la situación de los prisioneros políticos ha sido ampliamente difundida por los medios de prensa independientes e incluso algunos algunos internacionales.

El cantante se justificó diciendo que es un ciudadano común que tiene que lidiar con los muchos problemas que hay en Cuba, “que tiene tres hijos, una banda que dirigir, unos conciertos que hacer. No estoy al tanto de todo lo que ocurre con los activistas que adversan al gobierno cubano”.

Ni la entrevistadora, ni el entrevistado mencionaron que justo el 11 de julio, los líderes del grupo Buena Fe acudieron a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión ante el llamado de Miguel Díaz-Canel de enfrentar a los manifestantes. Justo en el mismo sitio donde minutos antes la Seguridad del Estado detuvo con violencia a un grupo, entre ellos artistas e intelectuales, Israel aseguró que ya el presidente había hablado y que tocaba “salir a la calle y dar la batalla” , que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.

Alguien me ha dicho que lo sucedido en estos días con Buena Fe es un acto de censura. Cómo creo profundamente en la concordia social, pero también en la justicia y en los hechos, aportaré un par de cosas que creo oportunas y necesarias:

Abro 🧵 pic.twitter.com/xQ0iGmIye4 — Leo Fdez Otaño (@SinDr_11J) May 17, 2023

La postura de Israel recuerda a la del expresidente Raúl Castro. En 2016 durante la visita de Barack Obama, el menor de los Castro espetó: “Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora”.

Así respondió el entonces mandatario a una pregunta que le formuló un periodista durante la conferencia de prensa conjunta que ofreció en La Habana con Obama. Al igual que Raúl entonces, Rojas desconoce que haya presos políticos en Cuba.