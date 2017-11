Red de gamers cubanos estará en evento de tecnología en Uruguay

LA HABANA, Cuba.– Tras un largo silencio por parte de sus administradores y usuarios, Conect, la popular red de gamers y amantes de la tecnología radicada en el municipio habanero de Diez de Octubre, vuelve a ser noticia, pero esta vez “a lo grande” ya que estará presente en la próxima Reunión de Usuarios de MikroTik (MUM, por sus siglas en ingles), que se celebrará en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, el próximo día 13 de noviembre.

La noticia se ha hecho saber mediante un comunicado que se publicara en uno de los más de 70 sitios web con que cuenta la red, y aunque no tomó por sorpresa a sus habituales usuarios ya que era una meta por la cual trabajaban arduamente, Roberto, uno de los principales administradores de Conect, asegura que “sí llena de alegría a los hoy casi 6000 usuarios que han colaborado para que esto sea posible”.

Al evento asistirán dos miembros de la red previamente seleccionados por los administradores, estos, según asegura Roberto, “son los genios detrás de todas las redes y a los que Conect les debe su actual expansión”.

Para lograr este objetivo, el también informático cuenta que se ha reunido un total de 10 mil dólares, de los cuales se pretende invertir una parte en nuevos equipos que son más baratos y fáciles de adquirir fuera de la isla, “la otra parte del dinero será utilizado en pasajes, hotel, y cualquier inconveniente que surja”.

¿No hubiese sido más económico participar en la reunión de MikroTik que se celebrara en enero del 2016 en La Habana?

Definitivamente sí, nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo y dinero, sin embargo, aunque el evento era público y enviamos nuestra suscripción, por algún motivo nunca se nos confirmó, aunque sí estuvieron presentes administradores de SNET, pero claro, ellos son más “oficiales” que nosotros.

¿Les fue difícil conseguir el dinero?

La verdad fue todo un reto, decidimos que queríamos hacer esto pues utilizamos muchos equipos MikroTik pero no sabíamos si tendríamos el apoyo de la red, sin embargo, cuando lanzamos el comunicado el apoyo fue masivo, siempre tuvimos que explicar bien los beneficios que esto tendría, y hasta crear un sistema de donaciones fiable para que no se perdiera ni un CUC. No fue fácil pero se consiguió el dinero exacto para poder enviar a dos personas.

¿Quiénes son estos dos jóvenes?

Sobre esto mucho no quiero decir, sabes que tratamos siempre de guardar la identidad de nuestros administradores y usuarios para evitar problemas, pero sí te puedo asegurar que son los mejores en temas de redes, son de estas personas que tienen una inteligencia natural ilimitada, todo lo que tocan lo vuelven inalámbrico y útil. Por eso fueron los elegidos.

¿Qué esperan obtener de todo esto?

Conocimientos, hacer amistades, pero sobre todo que se nos abran puertas que permitan la expansión de Conect, que como siempre te digo no tiene ningún fin político, solo es una red para la interacción de personas, hacer amistades y jugar.

En MUM Uruguay 2017 estarán presentes importantes compañías de tecnologías y redes del país anfitrión, Argentina y Estados Unidos.